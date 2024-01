Lo Schalke 04 rischia di scomparire dai professionisti: la società è sull’orlo del fallimento La gestione sportiva ed economica dello Schalke 04 potrebbe portare la squadra a un tracollo totale: in caso di retrocessione finirebbe a giocare tra i club amatoriali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Lo Schalke 04 potrebbe non esistere più: all'orizzonte ci sono grandi nuvole per il club tedesco che negli ultimi anni ha subito un triste tracollo che potrebbe portarlo a finire in terza serie. Ma i numerosi problemi della società complicano ancora di più la situazione, al punto che la squadra potrebbe addirittura finire fuori dai campionati professionistici. Uno scenario nefasto, ma che potrebbe essere presto realtà.

Appena cinque anni fa lo Schalke 04 era stabilmente in Champions League e nel 2011 era riuscito addirittura a giocarsi le semifinali contro il Manchester United. Sembrano tempi lontanissimi rispetto a oggi, dove fatica a stare a galla in seconda divisione: al momento soltanto la differenza reti lo salva dalla zona retrocessione, ma l'andamento delle ultime partire non fa ipotizzare una salvezza tranquilla. La situazione dei tedeschi però non riguarda soltanto la permanenza in 2.Bundesliga, perché in ballo c'è molto di più.

Secondo Sky Sports Germany se dovesse arrivare la retrocessione per la società sarebbe praticamente impossibile ottenere la licenza per la 3.Liga. In poche parole sparirebbe dalla mappa del calcio europeo. A preoccupare è soprattutto la stabilità finanziaria del club che si trova ad affrontare un enorme debito: secondo i media in Germania si parla di circa 165 milioni di euro, una somma enorme che non gli consentirebbe di ripartire in caso di retrocessione.

E qualora dovesse riuscire a iscriversi alla terza divisione gli introiti non basterebbero per cercare di correre ai ripari. In quel campionato ci sono 20 milioni di diritti televisivi da spartire fra tutti i partecipanti, portando praticamente a poche bricioli i ricavi che ne otterrebbe. In campo lo Schalke 04 non sembra dare le risposte che tutti si aspettano: la situazione è complicata ma da part dei giocatori e dell'allenatore non è mai arrivato quel senso di rivalsa per provare a cambiare le carte in tavola e puntare alla salvezza.

Nessuno naviga in buone acque e i prossimi scontri diretti saranno cruciali per il futuro della squadra: se dovesse arrivare la retrocessione lo Schalke 04 dovrebbe ricominciare dal gradino più basso come squadra amatoriale, senza poter partecipare ai campionati professionistici.