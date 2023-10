Litigano pure due campioni del mondo dopo Tottenham-Liverpool: “Vai a piangere a casa” Le polemiche per l’arbitraggio e per l’errore del VAR in Tottenham-Liverpool sono durate a lungo e hanno coinvolto anche due calciatori, compagni di nazionale, ma avversari in Premier League e cioè MacAllister e Romero che hanno litigato via social.

A cura di Alessio Morra

Prima la sconfitta del Manchester City, poi il caos provocato dal VAR in Tottenham-Liverpool. Per la Premier League l'ultimo sabato di settembre è stato roboante e ricco di polemiche, in campo e fuori. Il risultato principale di ciò è però un accorciamento delle distanze al vertice, con una manciata di squadre in pochissimi punti. La sfida tra Spurs e Reds è proseguita anche sui social network, dove hanno finito per litigare a distanza due amici, due campioni del mondo dell'Argentina: Mac Allister e Romero.

Il Liverpool aveva la chance di mettersi davanti al Manchester City, battuto a sorpresa in casa dei Wolves. Ma per i Reds è stata una partita stregata. Curtis Jones viene espulso subito. Son e Gakpo segnano nel primo tempo. Il Liverpool resiste in 10, ma Diogo Jota viene espulso e in 9 contro 11 il Tottenham vince e lo fa grazie all'autorete di Matip. Una sconfitta beffarda per Klopp, scavalcato pure dagli Spurs.

Dopo la partita l'ente che governa PGMOL, ovvero il Professional Game Match Officials Limited ente responsabile dell’arbitraggio delle partite di calcio professionistiche della Premier League effettua un comunicato con cui viene chiesto ufficialmente scusa al Liverpool per un errore clamoroso del VAR in occasione del gol annullato (quindi ingiustamente) a Luis Diaz.

Dopo il danno la beffa. Si parla di significato errore umano. Questo il comunicato che ha acceso le polemiche:

La PGMOL riconosce che si è verificato un errore umano significativo durante il primo tempo di Tottenham Hotspur-Liverpool. Il gol di Luiz Diaz è stato annullato per fuorigioco dagli arbitri in campo. Si trattava di un chiaro ed evidente errore di fatto e avrebbe dovuto far sì che il gol fosse assegnato tramite l'intervento del VAR, tuttavia, il VAR non è intervenuto. PGMOL effettuerà un esame completo delle circostanze che hanno portato all'errore e contatterà immediatamente il Liverpool al termine della partita per riconoscere l'errore.

In migliaia ne hanno dibattuto sui social network e a sorpresa hanno dibattuto anche due calciatori, due giocatori argentini, campioni del mondo in Qatar lo scorso dicembre, che giocano uno nel Liverpool e un altro nel Tottenham. Il là lo dà Cristian Romero, ex Genoa e Atalanta. Il Cuti scrive: "Questa squadra ha un grande spirito, un grande cuore. sempre così, tutti insieme". Post corredato da una foto del Tottenham.

Decine di migliaia le risposte, tra queste c'è pure quella di Alex Mac Allister, centrocampista del Liverpool, che evidentemente è ancora furioso e scrive: "Normale quando giochi in 12". Riferimento tutt'altro che casuale, considerate le polemiche arbitrali relative alle due espulsioni e al gol annullato a Luis Diaz. Il Cuti non si è fatto pregare, e duro come lo è in campo, lo è stato anche fuori. Romero durissimo ha scritto a Mac Allister ha risposto: "Vai a piangere a casa".