Lite tra campioni del mondo, Grosso: “Da Inzaghi mi aspettavo un saluto e un po’ di sportività” Focoso il dopo partita dell’anticipo della 5a giornata di Serie B tra Frosinone e Brescia. Pippo Inzaghi si è arrabbiato moltissimo per un intervento ai danni di Moreo che non è stato nemmeno valutato dal VAR. SuperPippo a fine partita ha litigato con Grosso, che ha detto: “Mi sarebbe piaciuto un saluto finale con sportività”:

A cura di Alessio Morra

"Con Inzaghi ci saluteremo con grande affetto", aveva detto prima di Frosinone-Brescia Fabio Grosso. Ma dopo la partita sono volate parole grosse tra i due, che non si sono nemmeno stretti la mano, e che probabilmente si chiariranno nelle prossime ore. I due campioni del mondo 2006 allenano il Frosinone e il Brescia, due squadre che vogliono tornare in Serie A. L'anticipo della 5a giornata di Serie B è terminato 2-2, nel finale un episodio dubbio nell'area dei ciociari che ha fatto andare su tutte le furie Inzaghi, che ha detto qualcosa che non è piaciuto a Grosso, che nell'intervista a Sky ha detto: ‘Con Pippo non ci siamo salutati, ha mancato di sportività".

Inzaghi: "Rigore netto, perché non usare il VAR?"

Il vulnus è rappresentato da un intervento nell'area di rigore del Frosinone ai danni di Moreo, attaccante del Brescia. Per Pippo Inzaghi quello era un fallo da rigore. L'ex bomber dopo aver protestato a fine partita, anche intervistato da Sky ha chiesto perché non si è deciso di rivedere al VAR l'intervento: "La squadra nel secondo tempo ha creato tanto e meritato il pareggio. Dal campo mi è sembrato ci fosse un rigore netto per noi, ma non capisco perché non si vada a rivedere il VAR".

Grosso attacca Inzaghi

Fabio Grosso nell'intervista tv, sempre a Sky, ritorna su quell'episodio e lancia una stoccata a Inzaghi, dicendo che l'ex compagno di nazionale è stato poco sportivo, e anche aggiunto che lo stesso Inzaghi capirà di aver sbagliato a bocce ferme: "Mi sarebbe piaciuto un saluto finale con un po' di sportività, l'arbitro non ha fischiato, ma il risultato è positivo per lui, dentro di lui sa che il risultato comunque è bugiardo, mi sarebbe piaciuta un po' di sportività da parte da loro, a caldo si possono fare cose non giuste, prendiamo il punto e andiamo avanti".