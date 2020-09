José Mourinho e Frank Lampard sono stati legati da stima e forse pure da amicizia, ma da un po' di tempo a questa parte i rapporti tra i due allenatori sono tesi e l'apice di questa nuova fase, fatta di dispetti e qualche parola di troppo si è toccato stasera quando Mourinho e Lampard hanno litigato e non se le sono mandate a dire. Era il 27′ del primo tempo quando il portoghese ha recriminato verso la panchina del Chelsea e in particolare nei confronti di Lampard che stava contestando contro una decisione arbitrale. Mou forse ha esagerato e con le mani ha fatto segno al suo ex allievo che parlava troppo. Lampard ovviamente ha risposto, e le parole da un lato e dall'altro non sono state oxfordiane.

Mourinho vs Lampard

Sul punteggio di 1-0 per i Blues, gol di Timo Werner, Frank Lampard esce dall'area tecnica, si infuria, dice qualcosa contro una decisione arbitrale. Quel gesto e forse qualche parola danno fastidio al tecnico portoghese che aggredisce verbalmente il suo vecchio allievo, che risponde per le rime. In mezzo si mette il quarto uomo che teme addirittura lo scontro fisico tra i due.

