L’Italia sorpassa l’Inghilterra nel ranking FIFA: 4° posto prezioso per il sorteggio dei Mondiali Dopo gli impegni di ottobre delle Nazionali, la FIFA ha ufficializzato il nuovo ranking e le novità non mancano: gli azzurri di Mancini superano gli inglesi al quarto posto e vedono più vicino l’ultimo gradino del podio occupato dalla Francia fresca vincitrice della Nations League. Il Belgio continua a guardare tutti dall’alto, mentre Brasile e Argentina si confermano rispettivamente al secondo e sesto posto. La Germania ancora fuori dalla top10. Il ranking FIFA sarà uno dei parametri per il sorteggio della fase ai gironi del prossimo Mondiale in Qatar.

A cura di Andrea Lucia

Come dopo ogni sosta per le Nazionali, anche in quest'ultima di ottobre la FIFA ritocca il ranking in base ai risultati ottenuti dalle squadre. La novità più importante riguarda proprio l'Italia, che ha superato l'Inghilterra al quarto posto della classifica e adesso vede più vicina la possibilità di avvicinarsi all'ultimo gradito del podio occupato dalla Francia fresca vincitrice della Nations League. Il ranking FIFA non è solo una questione di punti e dimostrazione di una superiorità puramente statistica ma è uno dei criteri che vengono presi in considerazioni per il sorteggio della fase ai gironi del prossimo Mondiale in Qatar.

Al primo posto di questa speciale graduatoria si conferma il Belgio, che ha perso sia la semifinale che la finalina della Nations League ed è tallonato dal Brasile. I sudamericani, dal canto loro, non sono riusciti a vincere contro la Colombia nella gara valida per le qualificazioni a Qatar 2022 e questo ha fermato la loro corsa al vertice. I loro vicini di casa dell'Argentina rimangono stabili al sesto posto. Se gli azzurri di Roberto Mancini hanno superato gli inglesi, lo stesso hanno fatto gli spagnoli, ora al settimo posto, ai danni del Portogallo. Messico e Danimarca chiudono la top10.

Chi ne è fuori ma lo sarà ancora per poco è la Germania, che ha superato gli USA dopo le ultime convincenti prestazioni e si prepara ad essere una delle favorite alla vittoria del Mondiale. Il prossimo avversario dell'Italia sarà la Svizzera, che contenderà agli azzurri il primo posto del girone dalla posizione numero 14. A guadagnarsi il miglior salto di qualità, scalando ben dieci posizioni, sono state Nuova Zelanda e Indonesia. Dietro di loro anche Repubblica Centrafricana e Cambogia, rispettivamente con nove e otto posti guadagnati. Tra amichevoli, fasi finali della Nations League e qualificazioni ai Mondiali 2022, nell'ultimo periodo sono state giocate oltre 160 partite e questo non può che aver avuto effetti sul ranking ufficiale. Se ottobre è stato un mese particolarmente significativo per il calcio internazionale, forse novembre lo sarà ancora di più.