Italia-Svizzera verso il tutto esaurito: FIGC chiede l’apertura dell’Olimpico al 100% di capienza Il presidente della FIGC Gravina si sta mobilitando per riuscire a portare la capienza dell’Olimpico dal 75 al 100% in occasione della partita tra Italia e Svizzera, in programma venerdì 12 novembre. In palio c’è la qualificazione ai prossimi Mondiali e non è un caso se il ct Roberto Mancini l’abbia definita “la partita dell’anno”. Ecco perchè ogni dettaglio non vuole essere lasciato al caso e in casa azzurra contano di poter riempire lo stadio qualora si potesse. Da parte della sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali c’è stata ampia disponibilità ma l’ultima parola spetterà solamente ai componenti del Comitato tecnico-scientifico.

A cura di Andrea Lucia

La FIGC ha chiesto di poter aprire lo Stadio Olimpico di Roma al massimo della capienza per la partita decisiva di qualificazioni ai Mondiali tra Italia e Svizzera, in programma venerdì 12 novembre. Come riporta il Corriere dello Sport, il presidente Gabriele Gravina si è già messo in contatto con la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali per ottenere il via libera. Attualmente gli stadi italiani possono contenere il 75% degli spettatori previsti ma nonostante l'aumento della capienza stabilito di recente non sono aumentati i tifosi sugli spalti.

L'idea è quella di celebrare il primo evento con capienza totale dopo quasi due anni di pandemia in occasione di una partita speciale. Italia-Svizzera mette in palio la qualificazione ai prossimi Mondiali e non è un caso se il CT Roberto Mancini l’abbia definita "la partita dell’anno". Ecco perchè ogni dettaglio non vuole essere lasciato al caso, a partire dalle condizioni del terreno di gioco che sono state oggetto di un dibattito proprio alcuni giorni fa. Il massimo organo calcistico italiano ha già tante richieste ed è sicuro di riempire completamente lo stadio qualora si potesse. Intanto è stata aperta la vendita dei biglietti.

Da parte della Vezzali c’è stata ampia disponibilità ma spetterà solamente ai componenti del Comitato tecnico-scientifico fare le loro valutazioni e prendere una decisione finale: se lasciare la capienza al 75% o aumentarla fino a raggiungere il 100%. L’Olimpico era stato anche uno dei primi stadi italiani a riaprire definitivamente i cancelli in occasione dell'esordio azzurro a Euro 2020, quando contro la Turchia fu consentito l’ingresso a circa 20mila persone, il 25% della capienza totale.