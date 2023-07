Lisa Boattin delusa per le notizie con Linda Sembrant: “Ecco la verità sul nostro dolce bacio” Lisa Boattin dopo Italia-Svezia dei Mondiali di calcio femminile ha voluto chiarire le cose sul saluto con la compagna di squadra alla Juventus e di vita Linda Sembrant. Parole piccate della giocatrice azzurra.

A cura di Marco Beltrami

La partita tra Italia e Svezia ai Mondiali di calcio femminile ha avuto un sapore particolare per Lisa Boattin e Linda Sembrant. Le due calciatrici che militano nel campionato italiano, compagne oltre che nella Juventus anche nella vita di tutti i giorni, si sono ritrovate a giocare da avversarie. Se la svedese ha potuto festeggiare per il largo successo che ha regalato la qualificazione agli ottavi, l'azzurra si è ovviamente rammaricata per la debacle, ma non solo. La classe 1997 di Portogruaro è infatti rimasta delusa e amareggiata per quanto letto dopo il match al punto da voler chiarire le cose sui social.

In particolare a Boattin non è andato giù il fatto che si sia parlato di un "dolce bacio" con Sembrant in occasione del confronto mondiale. Lisa e Linda si sono incrociate anche fuori dal campo e ovviamente si sono salutate. Nelle immagini si può vedere un bell'abbraccio tra le giocatrici che pochi mesi fa in un video pubblicato sui canali ufficiali della Juventus hanno ufficializzato la loro relazione nata proprio in bianconero. Queste le parole dell'epoca: "Ognuno deve sentirsi bene con se stesso. La nostra relazione è iniziata grazie al calcio, qui alla Juventus. Insieme abbiamo condiviso tante emozioni. L’amore ti fa sentire vivo e ognuno deve essere libero di essere quello che è e sentirsi bene con se stesso".

Il saluto tra Boattin e Sembrant

Non è stato sicuramente facile dunque affrontarsi da avversarie, ma Boattin e Sembrant hanno ovviamente anteposto appunto la rispettiva maglia, da professioniste quali sono, alla loro relazione. La giocatrice italiana che come le sue compagne spera di trasformare l'amarezza per la sconfitta in spirito di riscatto contro il Sudafrica, non ha però gradito quanto scritto dopo il video del saluto con Sembrant culminato in un abbraccio caloroso dopo uno scambio di battute. Qualcuno infatti ha visto qualcosa in più, ovvero un tenero bacio.

Le cose a suo dire sono state distorte, motivo per cui è stato necessario chiarire il tutto attraverso un post nella propria storia di Instagram. Tutto allegando il video della scena e con un riferimento particolare. Queste le sue parole piccate: "Caro Corriere dello Sport mi dispiace che un giornale che dovrebbe parlare di sport si abbassi a questi mezzucci solo per fare notizia. Se vuoi parlare di me o Linda parla di calcio o di cose realmente accadute. Mi dispiace dove mettere questa storia per smentire questa notizia inventata che lede la nostra professionalità. Nel link sotto potete trovare il “nostro dolce bacio"”.