Lipsia-Liverpool si giocherà in campo neutro. La UEFA attraverso un comunicato ha ufficializzato la nuova sede del match valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, dopo che le restrizioni legate al Covid del governo tedesco hanno impedito alla società inglese di volare in Germania il prossimo 16 febbraio. La partita si giocherà nella stessa data in terra ungherese.

La UEFA ha trovato in tempi brevissimi una soluzione per la regolare disputa della partita tra Lipsia e Liverpool valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions. La stessa era diventata un vero e proprio caso dopo le ultime restrizioni imposte dal governo tedesco che ha vietato ai viaggiatori dei Paesi con un alto numero di contagi (sulla base anche dei dati sulle nuove varianti del Covid), tra i quali anche quelli provenienti dall'Inghilterra, di recarsi in Germania. Una situazione che ha chiuso la porta alla possibilità di far giocare il confronto tra Lipsia e Liverpool, alla Red Bull Arena il 16 febbraio.

Scongiurata la possibilità di una speciale deroga, la soluzione è stata individuata nel far giocare il match in campo neutro. La partita tra il Lipsia e i campioni d'Inghilterra infatti si giocherà in Ungheria. Questa la nota ufficiale del massimo organismo continentale: "L'UEFA conferma che la partita d'andata degli ottavi di finale di Champions League tra RB Lipsia e Liverpool avrà luogo alla Puskas Arena di Budapest. La data della gara (16 febbraio 2021) e l'orario del calcio d'inizio (21.00) rimarranno gli stessi. L'UEFA ringrazia il Lipsia e il Liverpool per la loro stretta collaborazione e assistenza nel trovare una soluzione al problema, così come la Federcalcio ungherese per il suo sostegno e per aver accettato di ospitare la partita in questione".