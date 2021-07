“L’Inghilterra merita il trauma sportivo”: l’accusa dopo la sconfitta nella finale di EURO 2020 Lothar Matthaus nel corso di un’intervista al giornale tedesco Bild ha utilizzato parole molto dure sull’Inghilterra dopo la sconfitta con l’Italia a EURO 2020: “Cos’è successo a quel fair play che veniva esaltato nell’isola del calcio? Mi dispiace per i calciatori, ma l’Inghilterra merita il trauma sportivo”.

A cura di Vito Lamorte

L'Inghilterra ha disputato un grande campionato Europeo ed è riuscita a qualificarsi per la finale della competizione internazionali dopo più di cinquant'anni. C'era grande attesa oltre la Manica per questa sfida contro l'Italia e gran parte dei tifosi dei Three Lions erano convinti che i ragazzi di Gareth Southgate avrebbero portato a casa il trofeo anche grazie al pubblico di Wembley. Le cose sono andate diversamente e a vincere EURO 2020 è stata la squadra azzurra di Roberto Mancini, che ai calci di rigore ha avuto la meglio per 4 a 3. Si è discusso, molto prima e dopo la finale, di alcune vicende che sono accadute a Londra lo scorso 11 luglio e Lothar Matthaus, ex centrocampista di Inter e Bayern Monaco, si è schierato apertamente contro gli inglesi dopo la sconfitta. In un'intervista al quotidiano tedesco Bild, l'ex calciatore ha espresso il suo pensiero su quello che è accaduto dopo la parata di Donnarumma su Saka: "Cos'è successo a quel fair play che veniva esaltato nell'isola del calcio? Mi dispiace per i calciatori, ma l'Inghilterra merita il trauma sportivo".

L'opinionista tedesco si è soffermato anche su alcuni episodio che sono stati riportati nelle ultime settimane nel corso di gare che hanno visto protagonisti i supporter della selezione britannica: "I tifosi inglesi hanno preso di mira una ragazza con la maglia della Germania e hanno fischiato gli inni nazionali avversari. Hanno anche provato ad accecare con un laser il portiere della Danimarca Kasper Schmeichel durante l'esecuzione del rigore, concesso dopo un tuffo di Raheem Sterling".

Infine, l'attuale opinionista tv non ha usato giri di parole per commentare gli insulti razzisti di alcuni tifosi contro i calciatori che hanno sbagliato i rigori decisivi: "Mettiamoci anche l'atteggiamento ostile e razzista nei confronti dei loro calciatori dopo la finale persa. Cari inglesi, è stato un comportamento antisportivo che non ci aspettavamo da voi e che non vorremmo vedere mai più".