L’infortunio raccapricciante di Mac Allister preoccupa Klopp: “Gli hanno bucato un osso” La lesione riportata dal centrocampista argentino s’è rivelata più grave del previsto: “In carriera non è mai capitata una cosa del genere a un mio calciatore”, le parole di Klopp.

"Un tacchetto gli ha bucato il muscolo ed è arrivato fino all'osso". Basta questo dettaglio fornito da Jurgen Klopp sulle condizioni di Mac Allister per capire quanto il calciatore abbia rischiato di farsi più male e restare per più tempo fuori. Campione del mondo con l'Argentina, il centrocampista s'è inserito alla perfezione nella mediana del Liverpool che adesso dovrà fare a meno di lui fino a quando "l'osso non sarà guarito, né correrà il rischio ulteriore di infezioni".

Mac Allister s'è fatto male durante l'ultima partita di campionato e ha potuto fare solo da spettatore in occasione della gara del girone di Europa League contro l'Union Saint-Gilloise (in Belgio) che ha incoronato i Reds capolista. Cosa gli è successo? Un taglio profondo all'altezza del ginocchio sinistro s'è rivelato lesione da temere per le conseguenze inattese poiché nessuno immaginava che fosse così grave.

"È un po' più complicato di quanto pensassimo in un primo momento", ha aggiunto Klopp considerando che lo stesso Mac Allister – sia pure con una vistosa fasciatura – era rimasto in campo ancora per un po'. "L'avversario gli ha messo un piede sul ginocchio, il tacchetto ha praticamente attraversato il muscolo fino a raggiungere l'osso".

Il peggio è passato ma per arrivare alla piena riabilitazione servirà procedere con cautela. "Anzitutto, dobbiamo aspettate che l'osso sia guarito così che il calciatore possa anche sopportare meglio il dolore. E, cosa più importante, che non rischi alcuna infezione".

Per quanto tempo dovrà restare fuori? Klopp non ha voluto (né potuto) sbilanciarsi su questo aspetto. "Non avevo mai affrontato infortunio del genere, nessuno dei miei giocatori ne aveva mai sofferto. Spero solo che non ci voglia molto tempo, aspettiamo i prossimi giorni e vediamo come si evolve la situazione".

Lo stesso Mac Allister in un messaggio su Instagram ma mantenuto un profilo basso a scopo precauzionale. "Cosa mi è successo in sintesi in quesa settimana. Sono impegnato nella mia guarigione e farò tutto il possibile per tornare presto. Grazie per il vostro sostegno costante!".