L’inferno del più grande talento d’Ucraina: “È rinchiuso in un bunker con la moglie incinta” Georgiy Sudakov e la sua amata Lisa, che è incinta, sono passati dal paradiso all’inferno in pochi giorni. Sposatisi poco prima della guerra, ora sono costretti a nascondersi in un bunker.

A cura di Marco Beltrami

In pochi giorni in Ucraina è cambiato tutto. Sogni, aspettative, progetti di milioni di cittadini hanno dovuto fare i conti con la brutalità della guerra dopo l'invasione della Russia. C'è chi ha messo da parte la sua attività professionale, per combattere, resistere e rendersi utile nella speranza che tutto finisca al più presto. Tra questi anche le stelle del calcio, come Georgiy Sudakov, che insieme alla sua compagna sta vivendo un vero e proprio incubo.

Georgiy Sudakov viene considerato dagli addetti ai lavori, come un potenziale top player del futuro. Un talento cristallino quello del centrocampista ucraino classe 2002 che da poco ha firmato un contratto professionistico con lo Shakhtar, il club in cui ha vissuto tutta la sua giovane vita calcistica. Nell'ottobre 2020 ha esordito in prima squadra in una partita tutt'altro che banale, ovvero in Champions contro il Real. Successivamente è entrato in pianta stabile nel gruppo della formazione di Donetsk, con il mister italiano De Zerbi che in questa stagione ha fatto affidamento su di lui in diverse occasioni. Nonostante la giovane età, è già nel giro della nazionale maggiore, con cui ha collezionato 3 presenze.

Un futuro radioso per Sudakov non solo in campo, ma anche nella vita privata. Il 22 febbraio scorso ha sposato la sua Lisa che lo renderà padre nei prossimi mesi. I due sono molto legati, come confermato anche dalle immagini postate su Instagram. Pochi giorni dopo il matrimonio però ecco l'incubo della guerra, che ha stravolto tutto. Sudakov e la sua dolce metà sono rimasti in Ucraina e ora sono costretti come tutto il resto della popolazione civile ucraina, a resistere per sfuggire agli orrori della guerra.

L'allenatore Fernando Valente, che ha guidato Sudakov nelle Giovanili dello Shakhtar Donetsk, ha raccontato la loro storia su Instagram, mostrando anche una foto della coppia in un bunker: "Sudakov è stato il più grande talento che abbia allenato nella mia vita. Ha 20 anni, è un membro della nazionale ucraina e ha recentemente rinnovato il suo contratto fino al 2026. È un essere umano fantastico in attesa di diventare padre, insieme alla moglie Lisa. Questa guerra insensata. Piango e prego per questa coppia e per tutti i giovani giocatori e amici che ho lasciato in Ucraina che mi hanno reso felice per due anni. Il mio cuore è triste".

La speranza è che tutto vada per il meglio, con Lisa che affronta la gravidanza in circostanze davvero terribili. I due al contrario di altri giocatori e addetti ai lavori, non sono riusciti a lasciare l'Ucraina e ora c'è grande apprensione per le loro sorti: "Sudakov è un ragazzo con un potenziale enorme, potrebbe anche giocare per il Barcellona o il Manchester City. Abbiamo un rapporto forte – ha proseguito Valente all'agenzia Lusa – Ho una foto sul mio telefono di lui e sua moglie, che è incinta, e sono così felici, e poco fa me ne ha mandato un'altra in un bunker. Ogni volta che li guardo mi vengono le lacrime agli occhi"