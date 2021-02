Ci sono situazioni che si possono verificare solo nel mondo del calcio. Quello che è successo questa domenica durante la partita tra Internacional e Flamengo, decisiva per il titolo in Brasile, può essere definito "incredibile" non a sproposito e senza esagerare: i protagonisti sono Rodinei e la squadra di Porto Alegre, che ha annunciato con entusiasmo che un ricco imprenditore tifoso avrebbe pagato 165.000 euro alla società proprietaria del cartellino del calciatore per permettergli di giocare una gara importantissima per il Brasileirão. Qual è il club in questione? Il Flamengo, appunto. Le due società avevano stabilito un accordo all'epoca del prestito secondo il quale l'Internacional avrebbe potuto farlo scendere in campo contro il Mengao solo se avesse sborsato la somma indicata. Elusmar Maggi Scheffer, uomo d'affari di 60 anni e socio-proprietario del Bom Futuro Group, ha ha donato un milione di real per poter schierare Rodinei e questa vicenda è subito diventata un tema nei giorni precedenti al match.

Poi è arrivata la gara del Maracana: l'Internacional si è portato in vantaggio con Edenilson nei primi minuti ma i padroni di casa hanno trovato il pareggio con il solito Giorgian de Arrascaeta. All'inizio della ripresa, con il match in equilibrio, Rodinei è stato espulso per un'entrata dura sull'ex Atletico Madrid Filipe Luis. L'inferiorità numerica ha portato il Colorado a difendersi a oltranza e a subire la rete di Gabigol, che ha regalato la vittoria e il sorpasso in classifica ad una giornata soltanto dalla fine al team Rubro-Negro.

La graduatoria del Brasileirao adesso vede il Flamengo ha 71 punti e l'Internacional a 69 ed ecco che rientra in gioco di nuovo l'imprenditore Elusmar Maggi Scheffer: non soddisfatto di come sono andate le cose nel turno scorso, l'imprenditore ha proposto un premio al San Paolo, prossimo avversario del Mengao per batterli e aprire le porte alla vittoria dell'Internacional, che dovrà avere la meglio sul Corinthians. Un finale di torneo incandescente e piuttosto singolare.