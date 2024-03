L’impressionante infortunio alla mano di Matheus Nunes: il suo dito è spezzato a metà Matheus Nunes è rimasto accasciato al suolo dolorante per diversi minuti prima di rivelare il suo infortunio horror: con una caduta si è lussato il dito, le immagini sono terrificanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

35 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Manchester City è ai quarti di finale di Champions League ma per Matheus Nunes è stata una serata terribile. Il portoghese è stato il protagonista di un bruttissimo infortunio alla mano sinistra, immagini horror che hanno fatto il giro del web per quanto forti e impressionanti.

Il problema al dito è terrificante: tutto è successo nel corso del secondo tempo della partita contro il Copenhagen, a circa 15 minuti dal triplice fischio dell'arbitro. Dopo essere scivolato cadendo sulla sua stessa mano il centrocampista si è accasciato a terra visibilmente dolorante, ma non aveva apparentemente problemi a nessuna delle due gambe. Quando la telecamera lo ha inquadrato più da vicino si è scoperto il terribile motivo del suo dolore.

Il dito di Matheus Nunes era lussato, spaccato praticamente a metà e in una posizione innaturale che mette i brividi a tutti quelli che hanno il coraggio di riguardare quei frame. Lo staff medico del Manchester City è accorso immediatamente in campo per aiutarlo, fasciandogli la mano in modo tale da proteggere la parte ormai spezzata.

Leggi anche Haaland e compagni portano il City ai quarti di Champions. Il Real passa con qualche brivido

Ma il dolore era così atroce che il giocatore non è riuscito a continuare la partita ed è stato costretto a un cambio forzato. Non sono bastate le cure mediche tempestive e la fasciatura a consentirgli di restare in campo per i pochi minuti che restavano: la gravità della lussazione lo ha riportato in panchina e adesso i tifosi del club inglese sperano soltanto in un referto medico clemente, anche se a giudicare dalle immagini la situazione sembra piuttosto grave.

La foto dell'infortunio al dito ha fatto immediatamente il giro del web, sconvolgendo tutti gli appassionati per questo infortunio horror. "Nessun giocatore merita un simile infortunio", hanno scritto gli utenti inorriditi da quanto accaduto, una scena sicuramente non comune.