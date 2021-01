La Lazio non è riuscita ad andare oltre l'1-1 contro un ottimo Genoa che sembra essersi ritrovato dopo i tanti problemi di inizio stagione. I biancocelesti sono stati fermati da una squadra che ha puntato tutto sull'aggressività ma che ha dovuto comunque fare i conti, inizialmente, con l'ennesimo gol di Ciro Immobile. L'attaccante campano è stato ancora una volta decisivo con la rete messa a segno nel primo tempo su calcio di rigore che sembrava potesse mettere la gara sulla strada giusta per la Lazio.

E invece il gol di Mattia Destro ha rovinato tutti i piani di Simone Inzaghi che potrà consolarsi soltanto con l'ennesimo record del suo bomber, Ciro Immobile, capace di realizzare in 10 delle 11 partite giocate tra campionato e Champions League dopo le assenza causate dal Covid-19. Immobile non è andato in gol soltanto nella sconfitta che i biancocelesti hanno subito all'Olimpico contro il Verona. Per il resto il rendimento del bomber campano è davvero straordinario, peccato che fino a questo momento però i risultati della squadra non stiano premiando i numeri del giocatore.

Dopo le assenze causate dal Covid-19 tra il 28 ottobre e l'8 novembre, Ciro Immobile ha segnato in 10 delle 11 partite giocate tra campionato e Champions League mancando solo nella sconfitta all'Olimpico contro il Verona. Numeri assolutamente significativi per il bomber campano che ha messo a segno 4 gol in Champions League contro Zenit, Borussia Dortmund e Bruges più 7 nelle 8 partite di campionato giocate, compresa appunto quella contro il Genoa di oggi.

Soltanto nella sfortunata gara dell'Olimpico contro il Verona, in cui l'Hellas riuscì a fare l'impresa battendo la Lazio in casa grazie ad un gol di Tameze, Immobile non è riuscito ad andare in gol. Per il resto, con la rete di Marassi, nonostante il pareggio, Immobile si porta a quota 15 totali tra coppe e campionato.