L'esperienza alla Juventus di Armand Traoré non è stata particolarmente significativa dato che dopo esser arrivato in prestito dall'Arsenal ha giocato appena dieci spezzoni di partite prima di far rientro ai Gunners al termine della stagione. Il terzino francese ha però svelato alcuni particolari riguardo a quella squadra che da lì a poco avrebbe cominciato il suo incredibile ciclo vincente, tuttora aperto, che fin qui ha portato nove scudetti consecutivi e 18 trofei complessivi nella bacheca bianconera.

In particolare Armand Traoré ha rivelato una curiosità che riguarda la leggenda bianconera Claudio Marchisio: il calciatore transalpino ha infatti rivelato che il "Principino" fumava quattro pacchetti di sigarette al giorno pur non risentendone assolutamente in termini di corsa in campo. ma riuscisse ancora a correre come nessun altro: "Marchisio fumava quattro pacchetti al giorno, ma non ho mai visto nessuno correre come lui" ha infatti detto a TalkSport il calciatore di origine senegalese.

Ma il vizio di Marchisio non è l'unica cosa che ha scioccato Traoré durante la sua breve esperienza alla Juventus: "Sono andato alla Juventus quando avevo 20 anni dopo 5 anni passati in Inghilterra. Quando mi sono presentato la prima mattina per l'allenamento – ha raccontato il classe '89 – ho pensato ‘dove sono tutti i giocatori?'. Non c'era nessuno nello spogliatoio, nessuno in palestra, solo un paio di giocatori nella sala dei trattamenti. Erano tutti nelle docce, facevano colazione, fumavano sigarette e bevevano caffè. Sono rimasto completamente scioccato dal fatto che bevevano una bottiglia di vino la sera prima di una partita quando si cenava con la squadra – ha poi aggiunto il franco-senegalese -. Andavi per il tuo pasto pre-partita la sera prima e lì c'erano bottiglie di vino rosso. Questa è stata una delle cose che mi ha scioccato".