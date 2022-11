L’ex Inter fatto fuori dal suocero, è l’esclusione più dolorosa dei Mondiali: “Fa male” Clamorosa situazione per Trent Sainsbury, colonna della nazionale australiana con un passato nell’Inter escluso dal ct che è anche suo suocero.

A cura di Marco Beltrami

Il sipario sugli attesissimi Mondiali del Qatar si sta per sollevare. Mentre l'attenzione collettiva è focalizzata sulle ultime partite dei massimi campionati europei e non, i ct stanno diramando le liste dei convocati. Non mancano a tal proposito le sorprese e i colpi di scena, così come le new entry e i grandi esclusi. Un caso davvero unico è quello rappresentato dal selezionatore che ha deciso di lasciare fuori dal campionato del mondo suo genero, senatore e perno della sua nazionale.

Di chi stiamo parlando? Di una vecchia conoscenza anche del calcio italiano, ovvero Trent Sainsbury che può vantare anche un'esperienza con la maglia dell'Inter non troppo fortunata. Nel gennaio 2017 questo ragazzo australiano di proprietà dei cinesi dello Jiangsu Suning venne girato ai nerazzurri, che condividevano con il club cinese la stessa proprietà, il gruppo Suning. Poche presenze in Italia e repentino ritorno in Cina, fino a fine anno. Una carriera da giramondo la sua, con un’unica certezza ovvero il suo rientrare costantemente nel giro della nazionale dell’Australia con circa 60 presenze, una Coppa d’Asia in bacheca e la partecipazione al Mondiale 2018.

Rischia seriamente di essere questa la prima e l'ultima rassegna iridata della carriera di Trent Sainsbury che a sorpresa non parteciperà ai Mondiali del Qatar. Il calciatore infatti è stato a sorpresa tagliato fuori dalla lista dei convocati diramata dal commissario tecnico Graham Arnold. Una scelta dolorosa perché l'allenatore è molto legato al calciatore: infatti, oltre ad averlo guidato anche a livello di club, Arnold ne è anche il suocero.

Trent Sainsbury infatti ha sposato proprio la figlia di Graham Arnold, Elissa. I due sono molto legati come confermato anche dai numerosi scatti social che li ritraggono sorridenti. Come ha reagito l'ex Inter di fronte a questa esclusione a sorpresa? In un post su Instagram non ha nascosto la delusione: "Questo fa male. Ma credo che tutto accada per una ragione. Congratulazioni a tutti i ragazzi selezionati. So che in Qatar saranno orgogliosi loro stessi, famiglie, amici e Australia. Buona fortuna ai miei fratelli".

Un'ulteriore beffa per Sainsbury è rappresentata dal fatto che lui si trova già in Qatar, essendo un giocatore di proprietà dell'Al-Wakrah, club che milita nel massimo campionato qatariota. Non sarà facile per lui, vero e proprio perno dei "canguri", digerire questa scelta da parte di Arnold, che ha sorpreso tutti anche convocando il baby del Kuol promesso sposo del Newcastle a gennaio, che ha all'attivo una sola presenza con l'Australia.

Come ha giustificato la sua decisione Arnold? Il selezionatore che sta preparando la squadra al meglio in vista del gruppo D tutt'altro che semplice, contro Francia, Danimarca e Tunisia ha fatto capire di aver dato priorità al collettivo, e si è trincerato dietro una frase: "È stata una decisione davvero difficile".