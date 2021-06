Giovanni Di Lorenzo si sta godendo un campionato Europeo da titolare, complice l'infortunio di Florenzi, ed anche domani sera dovrebbe far parte dell'undici iniziale dell'Italia contro l'Austria: Mancini sembra infatti intenzionato a preferirlo al più difensivo Toloi, in un match che vede gli azzurri partire coi favori del pronostico.

Un traguardo meritato per il 27enne terzino del Napoli, che 4 anni giocava ancora in Serie C nel Matera, prima di trasferirsi all'Empoli da cui poi avrebbe spiccato il volo verso l'affermazione in maglia azzurra. Una cavalcata che fino a metà percorso ha accompagnato Vittorio Tosto, ex difensore tra gli altri anche del Napoli, ed oggi procuratore.

Tosto a ‘Radio Marte' ha raccontato con orgoglio quanta parte abbia avuto nel far sì che si realizzasse la favola di Di Lorenzo, salvo poi riceverne in cambio una grande delusione umana: "L’ho scoperto io, quando era al Matera ha avuto la capacità di crescere tantissimo. Lo proposi al Bologna ed al Napoli di Cristiano Giuntoli, ma nessuno volle scommettere su di lui, anche perché il presidente del Matera chiedeva 1 milione di euro, convinto che fosse il nuovo Maicon. L’unico ad ascoltarmi fu Corsi dell'Empoli ed ebbe ragione. Lo pagò sicuramente meno di 1 milione di euro, poi lo ha rivenduto a 10 al Napoli, esattamente come gli avevo detto. Però una cosa la devo dire. Una volta all'Empoli, Di Lorenzo ha deciso di cambiare agente. Questa cosa non mi è piaciuta, non lo meritavo. Con me non si è dimostrato uomo".

La storia si arricchisce di ulteriori particolari nel racconto che Tosto fa a ‘Radio Kiss Kiss': "Non ha avuto nemmeno un po' di gratitudine. Io per Di Lorenzo ho rischiato la vita, feci un incidente gravissimo sulla Salerno-Reggio Calabria. Io e il mio collaboratore venimmo tamponati da un camion, con la macchina accartocciata andammo lo stesso a Matera per lui, perché dovevamo chiudere la trattativa e il suo presidente non voleva liberarlo. Mi sarei aspettato riconoscenza da parte sua, piangeva dalla gioia quando firmò con l'Empoli, ma è acqua passata. Gli auguro ogni bene, per me è un capitolo chiuso umanamente".