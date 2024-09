video suggerito

L’esordio di Dragusin in Europa League è un vero incubo: viene espulso dopo otto minuti Una serata da dimenticare per Dragusin, costretto a lasciare il Tottenham con un uomo in meno all’8′ della prima partita in Europa League: rosso diretto per un fallo assurdo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Questa stagione non sorride a Radu Dragusin, non più protagonista con la maglia del Tottenham come qualche mese fa. E anche il suo esordio con gli inglesi in Europa League è completamente da dimenticare: il difensore riceve un rosso diretto dopo appena otto minuti nella partita contro il Qarabag per un brutto fallo ai danni di un avversario.

Un avvio pessimo che ha fatto infuriare anche il suo allenatore a bordocampo, incredulo davanti a un errore che si sarebbe potuto sicuramente evitare. È solo l'apice di una stagione che fin qui ha regalato pochissime soddisfazioni all'ex Genoa, messo quasi sempre in panchina in queste prime partite.

Dragusin espulso, rosso diretto dopo otto minuti

La dinamica del fallo è chiara e l'arbitro non ha dubbi a estrarre il cartellino rosso per espellere il nazionale rumeno. Dragusin non ha provato nemmeno a opporsi alla decisione, consapevole di aver commesso un'assurdità dopo appena otto minuti di gioco. È andato via a testa bassa e con l'aria arrabbiata, sicuro di essersi giocato tutte le sue possibilità di riconquistare una maglia da titolare.

Leggi anche Fermati 50 tifosi della Lazio in trasferta in Germania: erano in possesso di spranghe e coltelli

L'espulsione è arrivata in un modo quasi assurdo: il difensore è stato colto di sorpresa mentre era in possesso palla e per contrastare l'avversario ha dovuto atterrarlo con un gesto antisportivo, così brusco da portargli un cartellino rosso diretto senza nessun tipo di appello. L'episodio non fa altro che dare continuità al periodo negativo che Dragusin sta vivendo con il Tottenham.

In campionato ha giocato una sola partita in questa stagione, nella sconfitta contro il Newcastle per tutti i 90 minuti, mentre nelle altre occasioni è rimasto sempre in panchina suscitando anche il malumore del suo agente che chiedeva per lui più minutaggio. Ma dopo questo episodio difficilmente si sarà guadagnato la fiducia di Postecoglu.