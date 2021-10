L’esordio da sogno del figlio 15enne di Zidane con la Francia: a Elyaz basta un minuto per fare gol Il figlio più piccolo di Zinédine Zidane, Elyaz, ha segnato nella gara d’esordio con la nazionale francese Under 17. Il 15enne terzino sinistro cresciuto nella Fabrica del Real Madrid ha firmato il gol del 3-0 nella vittoria dei Bleuets contro la Moldavia nella gara valida per le qualificazioni a Euro 2022.

A cura di Vito Lamorte

Di padre in figlio. Così come in Italia si parla sempre di più della stirpe dei Maldini, da qualche anno tra Francia e Spagna si sta mettendo in luce la famiglia Zidane. Dopo Enzo, Luca e Théo, ecco che inizia a far parlare di sé Elyaz Zidane, il più piccolo dei figli dell'ex trequartista e allenatore del Real Madrid. Il quindicenne gioca come terzino sinistro nelle giovanili della Casa Blanca e alla sua prima convocazione con la nazionale Under 17 ha trovato il gol del 3-0 nella gara valida per le qualificazioni a Euro 2022 vinta dai Bleuets contro la Moldavia.

Al minuto 85 del match Elyaz ha firmato la rete che ha chiuso i conti e un minuto dopo il suo ingresso in campo, ribadendo in rete un pallone durante un'azione d'angolo. I primi due gol erano stati realizzati da Désiré Doué al 20′ e da Tom Saettel al 45′. Il più giovane dei quattro figli del Pallone d'Oro 1998 compirà 16 anni a dicembre e ha festeggiato nel miglior modo possibile il suo esordio con la selezione transalpina.

Nato il 26 dicembre 2005 a Madrid, Elyaz Zidane Fernández è uno dei ragazzi più interessanti de La Fábrica del Real: tra le caratteristiche che vengono evidenziate di più ci sono una buona sensibilità nel piede sinistro, una fisicità importante (1,94 m), buona visione di gioco e ottime capacità nell'uno contro uno. Queste qualità hanno convinto il selezionatore dell'U17, José Alcocer, a convocarlo e lui per questa prima volta si è regalato anche un gol. Elyaz è diventato il quarto figlio del campione del mondo 1998 a vestire la maglia delle nazionali francesi.

Come già anticipato, la Francia ha vinto contro la Moldavia per 3-0 nel match di apertura del girone di qualificazione a Euro 2022 e la cui fase finale si svolgerà dal 15 maggio al 1 giugno in Israele. I ragazzi di José Alcocer affronteranno venerdì la nazionale di Cipro e lunedì 1 novembre la Grecia.