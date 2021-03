Leonardo Spinazzola è uno dei motori della Roma di Paulo Fonseca, che vuole giocarsi le sue chance di qualificazione alla Champions League fino alla fine. La squadra giallorossa ha battuto la Fiorentina nel turno infrasettimanale valido per il 25° turno della Serie A e il protagonista della vittoria del Franchi è stato, senza dubbio, l'esterno di Foligno. Spinazzola segnato la sua seconda rete in campionato dopo quella segnata proprio contro i viola all'andata e ha partecipato a 6 gol della sua squadra in questo campionato (2 reti, 4 assist). Si tratta di un suo record personale in un singolo torneo di Serie A, secondo quanto riporta Opta.

Il numero 37 giallorosso ha sfruttato al meglio un assist di Mancini e tagliando da sinistra verso il primo palo ha controllato e battuto a rete di destro con un un movimento da vero attaccante. Spinazzola è stato sfortunato in occasione dell'autorete che aveva rimesso il match in equilibrio ma ci ha pensato Amadou Diawara a regalare i 3 punti ai capitolini.

Dopo aver confessato il segreto che lo ha portato a diminuire gli infortuni, Spinazzola è diventato uno dei migliori terzini per rendimento della Serie A e, oltre ad essere uno degli intoccabili della Roma, può diventare uno di quei calciatori che può far comodo a Roberto Mancini in vista dell'Europeo per la sua duttilità e la sua capacità di adattamento a diversi moduli, una qualità che in un torneo breve non è da sottovalutare.

Tralasciando la gara di Firenze, è sempre più evidente come Leonardo Spinazzola sia un pezzo imprescindibile per la Roma e da dopo il lockdown della scorsa primavera le prestazioni dell'ex Atalanta e Juventus sono sempre state in crescendo. Che il modulo adottato sia il 4-2-3-1 o il 3-4-2-1, Spinazzola fa valere la sua corsa e il suo senso della posizione risultando uno degli uomini di cui Fonseca si priva raramente (2.241′) ed è il secondo più impiegato dopo Mkhitaryan (2.462′). E pensare che il calciatore classe 1993 era stato quasi ceduto all'Inter nel mercato invernale del 2020, nello scambio di prestiti con Matteo Politano saltato quando tutto sembrava fatto. Il mercato dà, il mercato toglie.