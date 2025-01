video suggerito

Leo Messi senza limite: può giocare i Mondiali 2026, sarebbe il primo a disputarne sei Nella storia del calcio nessuno ha disputato più di cinque Mondiali. Leo Messi potrebbe essere il primo a farlo. Il c.t. dell'Argentina Scaloni non ha escluso la possibilità di convocarlo per la Coppa del Mondo 2026.

A cura di Alessio Morra

I grandi campioni, anzi i grandissimi campioni sono quelli che sanno essere decisivi quando conta e che riescono ad andare oltre ogni limite. Nella storia del calcio nessuno ha preso parte a sei Mondiali. Nel 2026, però, quel record potrebbero ottenerlo sia Cristiano Ronaldo che Leo Messi. I due eterni rivali non mollano. Se CR7 non aveva mai messo in dubbio la sua partecipazione alle gare internazionali, Messi aveva in passato dichiarato che avrebbe deciso un giorno cosa fare. Per ora non ha deciso di lasciare. Il c.t. dell'Argentina Scaloni ha dichiarato che Leo non vuole lasciare e pensa a disputare anche la prossima Coppa del Mondo.

Il trionfo in Qatar e il bis in Copa America

Quando nel 2022 ha coronato il sogno vincendo i Mondiali del Qatar da protagonista assoluto, Leo Messi disse che non avrebbe lasciato l'Argentina, ma senza porsi un limite. Voleva godersi la passerella, per poi decidere con calma il suo futuro. Un anno e mezzo dopo ha vinto la Copa America per la seconda volta. Dopo la finale vinta con la Colombia dichiarò che non era sicuro di disputare i Mondiali 2026, ma di sicuro quella non era la sua ultima partita con la nazionale. Insomma, Leo non vuole mettersi fretta, sa di poter decidere e si prende tutto il tempo.

Il c.t. Scaloni non chiude a Messi convocato per i Mondiali 2026

Del suo futuro in nazionale e dei Mondiali che si terranno in Canada, Messico e Stati Uniti ha parlato il c.t. Lionel Scaloni, che non ha affatto chiuso le porte a Messi. Ha fatto un discorso razionale dicendo che il tempo dirà se Messi sarà in condizione di partecipare, ma le parole fanno pensare che Leo salirà a bordo e sarà probabilmente nell'elenco dei convocati: "Messi al Mondiale 2026? Lui ha voglia, come i suoi compagni. Ma la prima cosa da dire è che sono tutti consapevoli e che manca ancora un tempo ragionevole. Dobbiamo lasciare che il tempo faccia il suo corso. C'è tempo e vediamo come ogni giocatore arriverà. Messi sa molto bene cosa pensiamo. Lui è il più intelligente di tutti, tutto ciò che voglio è che sia felice".