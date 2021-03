A fine stagione ci si siederà attorno ad un tavolo e si valuteranno le proposte che concretamente sono giunte per definire l'eventuale nuovo sponsor del Napoli Calcio. Robe di Kappa ha un altro anno di contratto ma con il club partenopeo la definizione dello stesso sarebbe facilmente risolvibile in caso di mancato accordo economico. Ed è per questo che le voci di un interesse della Legea nei confronti della società di De Laurentiis ha fatto drizzare le antenne al club campano che valuterà la migliore offerta.

Al momento, tra il Napoli e Robe di Kappa la situazione sembra in stallo. Non c'è fretta nello stabilire eventuali nuove regole economiche per proseguire l'intesa ma è pur vero che in un momento storico delicato e difficile da un punto di vista finanziario, a causa di una pandemia che non ha lasciato scampo alle società calcistiche, qualsiasi rilancio al rialzo è da considerare in maniera attenta. Così, i 2,5 milioni di euro che avrebbe proposto l'attuale sponsor tecnico, sarebbero ben poca cosa di fronte ai 3,8 milioni che la Legea avrebbe messo sul piatto.

Un'offerta che – se confermata dopo le indiscrezioni rilanciate da areanapoli.it – avrebbe solleticato l'interesse di Aurelio De Laurentiis, sempre sensibile quando si parla di entrate per il suo club. Oltre ai quasi 4 milioni di euro a stagione, Legea avrebbe inserito nella proposta anche la cessione delle royalties al club partenopeo delle vendite delle tenute tecniche, da gioco e da allenamento. Il tutto porterebbe maggiori entrate nelle casse del Napoli che chiuderebbe l'attuale rapporto con Robe di Kappa.

Legea, già sponsor Napoli nel 2003 e oggi dell'AIA

La Legea è una società di abbigliamento e forniture sportive che ha sede a Pompei e che con il Napoli aveva già stretto un primo importante accordo commerciale risalente alla stagione 2003/04 quando il club partenopeo era in Serie B. Con il calcio ha un legame profondo e radicato e dal 2019 fornisce le divise della classe arbitrale dell'AIA. Tra club di calcio e altre discipline, attualmente la Legea fornisce oltre 65 club in tutto il mondo.