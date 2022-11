L’Ecuador svela i convocati per i Mondiali ma Byron Castillo non c’è: escluso per infortunio Byron Castillo non è stato convocato dall’Ecuador per i Mondiali. Il suo nome non compare tra i 26 giocatori annunciati dalla Federazione per Qatar 2022. Il caos passaporto non c’entra, la sua esclusione è dipesa da un infortunio.

L'Ecuador è stata una delle ultime Nazionali ad annunciare i giocatori convocati per i Mondiali 2022 in Qatar. Un appuntamento che il popolo ecuadoriano vuole viversi con tutta la gioia e l'entusiasmo che comporta l'evento. Ecco perché c'era grande attesa per capire quali sarebbero state le scelte ufficiali del Ct Gustavo Alfaro. Tra conferme, certezze e sorprese, ciò che ha stupito – se vogliamo – l'opinione pubblica, è la mancata convocazione di Byron Castillo. Ufficialmente un infortunio alla caviglia rimediato durante un'amichevole ha messo ko il giocatore che per questo motivo non ci sarà in Qatar. Alla mezzora della sfida disputata dalla Nazionale sudamericana contro l'Iraq era dovuto uscire zoppicando ed evidentemente non ha recuperato.

Il difensore, nato in Colombia, era stato però soprattutto al centro delle proteste di Cile e Perù per via del suo presunto passaporto irregolare. Un caso che ha tenuto la qualificazione dell'Ecuador appesa a un filo a seconda dell'esito della sentenza dei vari Tribunali competenti. Alla fine, nell'ultima pronuncia del TAS, la Federazione ecuadoriana ha subito solo una multa e una penalizzazione nelle prossime qualificazioni mondiali per questa vicenda che continuerà a far discutere. Confermata dunque la mancanza di irregolarità nella sua documentazione anche se è stata appurata la responsabilità per l'uso di un documento contenente false informazioni che avrebbero violato l'articolo 21 del Codice disciplinare FIFA.

Finisce dunque con una discutibile sentenza una vicenda che aveva interessato, solo in parte, anche l'Italia che sperava in un improbabile ripescaggio subito escluso e poco considerato anche dai membri della Figc e della FIFA. Sta di fatto, che evidentemente, forse anche per non creare ulteriore caos proprio durante i Mondiali in Qatar, l'Ecuador ha pensato bene di non convocare proprio Castillo il quale si era resto protagonista di diverse prestazioni e presenze continue in campo durante le qualificazioni nel girone sudamericano.

Alfaro dunque ha deciso di lasciarlo a casa – ufficialmente per infortunio – preferendogli altri giocatori e dando una possibilità anche a Kevin Rodriguez in attacco il quale milita nell'Imbabura, club di seconda divisione. Dall'Europa invece ci sono diversi giocatori del Brighton di De Zerbi. Questa la lista completa dei convocati:

PORTIERI: Alexander Domínguez (Liga de Quito), Hernán Galindez (Aucas), Moisés Ramírez (Independiente del Valle)

DIFENSORI: Piero Hincapié (Bayer Leverkusen), Robert Arboleda (San Paolo), Pervis Esupiñán (Brighton), Angelo Preciado (Gent), Jackson Porozo (Troyes), Xavier Arreaga (Seattle Sounders), Diego Palacios (Los Angeles FC), Félix Torres (Santos Laguna), William Pacho (Antwerp)

CENTROCAMPISTI: Carlos Gruezo (Augsburg), José Cifuentes (Los Angeles FC), Alan Franco (Talleres), Moisés Caicedo (Brighton), Angel Mena (Leon), Jeremy Sarmiento (Brighton), Jhegson Méndez (Los Angeles FC), Ayrton Preciado (Santos Laguna), Romario Ibarra (Pachuca), Gonzalo Plata

(Real Valladolid)

ATTACCANTI: Djorkaeff Reasco (Newell’s Old Boys), Kevin Rodriguez (Ibabura), Enner Valencia (Fenerbahce), Michael Estrada (Cruz Azul)