L'eccezionale omaggio del Marsiglia a Papa Francesco: i tifosi non hanno dimenticato una sua frase Coreografia suggestiva dei tifosi dell'Olympique Marsiglia per Papa Francesco. Ricordata la visita del 2023 e le sue parole.

A cura di Marco Beltrami

I tifosi dell'Olympique Marsiglia hanno voluto dedicare un suggestivo tributo a Papa Francesco, sei giorni dopo la sua scomparsa. All'indomani del funerale del Pontefice nella curva dello stadio Velodrome, in occasione della partita con il Brest è stata orchestrata una speciale coreografia dedicata al Santo Padre argentino. Tutto è legato proprio ad un viaggio del 2023 del Papa a Marsiglia. Un'occasione in cui pronunciò parole che i sostenitori non hanno mai dimenticato.

Il Marsiglia dedica una coreografia a Papa Francesco in occasione della partita contro il Brest

Nella parte bassa del settore occupato dai tifosi più caldi dell'OM è stata esposta un'enorme bandiera con una croce celeste, e uno dei simboli dei sostenitori di casa. In alto ecco spuntare tra il bianco e il celeste, ovvero i colori sia del Marsiglia che dell'Argentina, con al centro una gigantografia del volto di Papa Francesco in rilievo con tanto di mano pronta per una benedizione. Già presente l'aureola sul campo del Pontefice. Se sotto l'immagine c'è una frase di ringraziamento: "Grazie Papa Francesco", in alto ecco la scritta "Vengo a Marsiglia, non in Francia".

Perché i tifosi dell'OM sono molto legati a Papa Francesco

Il riferimento è alla visita storica che il Papa fece a Marsiglia nel settembre 2023. In quell'occasione ripetè proprio quella celebre frase che inevitabilmente fece molto rumore. In realtà in quell'occasione Bergoglio volle spiegare con poche parole che il motivo del suo viaggio, non era di di Stato. Infatti si era recato in quella città per affrontare il problema Mediterraneo, ovvero sulla gestione delle cure ai migranti. In quell'occasione comunque il Pontefice celebrò una messa della "casa dell'Olimpique", ovvero al Velodrome. Quel Velodrome che oggi ha voluto celebrarlo in occasione della sfida contro il Brest