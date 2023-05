Lecce e Spezia fanno piangere la Cremonese: lo 0-0 ufficializza la seconda retrocessione in Serie B Lo 0-0 tra Lecce e Spezia è avaro di emozioni, ma rovina i piani della Cremonese che è aritmeticamente retrocessa in Serie B.

A cura di Ada Cotugno

Lo 0-0 tra Lecce e Spezia non ha regalato particolari emozioni agli appassionati di Serie A che hanno seguito questo lunch match domenicale, ma è fondamentale per decretare il secondo verdetto per la zona retrocessione: il risultato infatti spedisce la Cremonese matematicamente in Serie B.

Dopo essere stata travolta per 5-1 dal Bologna, la squadra lombarda ha perso l'ultima speranza per restare aggrappata al campionato, diventando la seconda retrocessa di questa stagione. Sul campo si sono viste davvero poche emozioni, soprattutto nel primo tempo: Lecce e Spezia si sono presentate all'appuntamento con una grande pressione sulle spalle, vista la grandissima posta in palio e il discorso retrocessione che non è completamente chiuso.

Per i primi 45 minuti l'unico tiro davvero pericoloso è stato quello di Nzola al 6′: l'attaccante con una bella azione personale ha sorpreso Umtiti prima di calciare verso la porta dal limite dell'area, senza inquadrare lo specchio.

Anche la ripresa è stata davvero avara di emozioni, con le due squadre che per paura hanno deciso di non sbilanciarsi per evitare di subire gol in contropiede. Lo Spezia ha avuto qualche occasione in più con Nzola e Agudelo nel finale, troppo poco però per sbloccare il risultato.

Entrambe si accontentano del pareggio a reti inviolate che momentaneamente le fa uscire dalla zona rossa della classifica. Il risultato inguaia invece la Cremonese che saluta ufficialmente la Serie A a un anno dalla promozione nel massimo campionato e diventa la seconda retrocessa dopo la Sampdoria.

Resta da riempire un solo slot che al momento appartiene al Verona, distante dallo Spezia appena un punto. I giochi non sono ancora chiusi, dato che le utile due giornate di campionato potrebbero cambiare ancora il volto della parte bassa della classifica.