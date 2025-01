Leao spiega come come sono cambiati gli allenamenti del Milan con Conceiçao: “Così rendo di più”

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Le due partite strepitose che hanno regalato la Supercoppa Italiana al Milan sono un ricordo perché il rientro in campionato ha riportato i rossoneri con i piedi per terra. Il pareggio contro il Cagliari è stato un risultato amaro per Conceiçao che avrebbe voluto rivedere la squadra brillante messa in mostra in Arabia Saudita:l'errore di Maignan l'ha condannata al pareggio, ma l'allenatore ha portato già vento di rivoluzione. Lo ha confermato Leao che alle interviste è apparso come un giocatore nuovo.

Il portoghese si è caricato di responsabilità e ha parlato a nome di tutta la squadra, mettendoci la faccia dopo una partita con qualche errore di troppo. E ai microfoni di DAZN ha anche raccontato come è cambiata la routine del Milan con il nuovo allenatore, a partire dagli allenamenti.

Leao e i cambiamenti apportati da Conceiçao

"Non sono qui per fami amici" aveva detto l'allenatore alla sua prima intervista dopo la vittoria contro la Juventus e in effetti il pugno duro è la strategia che ha scelto di usare. Le prime modifiche sono arrivate a Milanello, nel lavoro di tutti i giorni, che Leao definisce più intenso: "Il cambiamento c'è, l'allenamento è più forte. Ma per me è meglio perché riesci a dare molto di più fisicamente. È da poco che ci alleniamo con lui, dobbiamo avere ancora tempo per assimilare le sue idee anche se stiamo iniziando a capire, vincendo una Supercoppa".

La gioia dell'Arabia Saudita adesso va messa da parte perché in campionato il Milan è ottavo e ha bisogno di buoni risultati per rimontare. Anche in questo caso l'attaccante è molto lucido nella sua analisi della partita: "Ora il focus è sul campionato, non è andata bene oggi. Abbiamo dato tutto nell'atteggiamento ma ci è mancata la cattiveria davanti alla porta. Abbiamo avuto due o tre opportunità chiare, ma il calcio è così. Ora a Como per vincere".