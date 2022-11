Le telecamere entrano nello spogliatoio della Juve mentre un giocatore è nudo: panico in diretta Prima di Juventus-Verona curioso fuori programma in diretta, con le telecamere di Sky che hanno colto di sorpresa i giocatori bianconeri nello spogliatoio.

A cura di Marco Beltrami

La Juventus si è presentata a Verona con grande convinzione e con il morale alle stelle, dopo il successo sull'Inter che ha allungato la striscia di risultati positivi in Serie A dei bianconeri. Già negli spogliatoi la formazione di Massimiliano Allegri si è ulteriormente caricata, consapevole delle difficoltà della trasferta del Bentegodi a dispetto della deficitaria classifica degli scaligeri. Prima del fischio d'inizio però c'è stato un curioso fuori programma, negli spogliatoi.

Tutto si è verificato proprio a ridosso della sfida, quando le due squadre erano all'interno delle loro rispettive "stanze" pronte ad entrare in campo per darsi battaglia. Le telecamere di Sky sono entrate negli spogliatoi per immortalare i momenti concitati del pre-gara. Mostrato inizialmente quello della Juventus, con i calciatori intenti ad indossare le maglie bianconere e preparare i cosiddetti "attrezzi del mestiere". A quanto pare almeno inizialmente, nessuno si era accorto della presenza dell'operatore tv.

Si può distinguere la voce di Perin, schierato titolare per l'occasione da Allegri, alle prese con un discorso motivazionale alla squadra affinché non ripeta gli errori del passato. Grande concentrazione da parte di tutti i calciatori, nel classico rito della preparazione per la "battaglia" in campo. Purtroppo però ecco l'imprevisto, con la telecamera che sorprende qualcuno che non era ancora del tutto vestito: si può notare infatti chiaramente Szczesny di spalle, senza pantaloncini e dunque nudo.

Szczesny nudo nello spogliatoio della Juventus

Grande imbarazzo da parte di tutti, soprattutto dopo che ci si rende conto della presenza della telecamera con qualcuno che a gran voce chiede di fare attenzione. In pochi secondi ecco che il portiere polacco, corre ai ripari e si abbassa in modo goffo la maglia in modo da coprirsi, ed evitare altre riprese a luci rosse. Altri giocatori, come Fagioli, non perdono tempo per coprirsi con gli asciugamani, aspettando dunque che s'interrompa il collegamento. Imbarazzo e fastidio da parte dell'ex di Roma e Arsenal e dei compagni, che avrebbero preferito magari essere avvisati con un po' d'anticipo per evitare "brutte figure".

Szczesny prova a ricomporsi alla meglio

Subito dopo è il turno dello spogliatoio del Verona dove però la situazione sembra più sotto controllo. Un avvio di diretta insolito che i giocatori ospiti avrebbero decisamente evitato.