“Le foto della firma di Lautaro Martinez con l’Atletico Madrid”: scoop di mercato dalla Spagna La stampa spagnola ha pubblicato delle foto del 2017 relative al momento della firma di Lautaro Martinez con l’Atletico Madrid. Nel classico colpo di scena di mercato poi arrivò l’Inter.

A cura di Marco Beltrami

Lautaro Martinez e la firma con l’Atletico (foto Mundo Deportivo)

Il calciomercato dell'Inter sta facendo registrare un vero e proprio restyling nel reparto offensivo. Il ritorno di Lukaku, e il possibile arrivo di Dybala sono gli argomenti caldi in casa nerazzurra in sede di trattative. Qualcuno sicuramente dovrà partire, ma nella lista dei partenti non figura il nome di Lautaro Martinez centrale nel progetto e con un contratto fino al 2026. Nessun colpo di scena dunque nel futuro dell'argentino, che però in passato è stato protagonista di un sorprendente cambio di programma. Le foto che stanno circolando in Spagna nelle ultime ore infatti hanno confermato che Lautaro ha seriamente rischiato di finire all'Atletico, prima di accettare poi la corte del club milanese.

I fatti in questione si riferiscono al 2017, quando un giovane e promettente Lautaro Martinez si metteva in mostra in patria con la maglia del Racing. Le sue prestazioni erano già finite sotto la lente d'ingrandimento delle big d'Europa, e tra queste anche dell'Atletico Madrid. Gli spagnoli non hanno perso tempo e attraverso l'uomo mercato Andrea Berta hanno intensificato i contatti recandosi in Sudamerica per chiudere il discorso relativo all'attaccante.

Le parti si sono trovate subito d'intesa e infatti, c'era un accordo di massima sulla possibilità da parte di Lautaro di firmare un contratto di sei stagioni con i Colchoneros che avrebbero pagato il suo cartellino 12 milioni di euro, 3 in più della clausola. La volontà dell'Atletico che aveva anche sottoposto il centravanti alle visite mediche di rito a Buenos Aires, era quella di lasciare il giocatore in prestito fino al termine della stagione al Racing. Il suo agente Roly Zárate, all'epoca aveva confermato che " al 99%" l'operazione è stata chiusa".

Tutto fatto dunque e fiducia totale, per la definitiva fumata bianca. Le cose però poi non sono andate come da copione, visto che nel 2018 è arrivata l'Inter che ha messo sul piatto il doppio dell'offerta dell'Atletico (circa 25 milioni), formalizzando l'ingaggio del calciatore. Una beffa per i madrileni che poi negli anni non hanno mai perso la speranza di ingaggiare Lautaro, senza riuscirci. A distanza di 5 anni, il Mundo Deportivo ha pubblicato delle foto speciali di Lautaro alle prese con la firma sul contratto dell'Atletico Madrid, con tanto di immagini anche con la cartellina con il logo dei Colchoneros. E oggi quelle immagini hanno il sapore delle Sliding Doors, di quello che sarebbe potuto essere e invece non è stato. Alla fine quell'1% ha fatto la differenza.