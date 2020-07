La Lazio sta vivendo il momento più negativo della sua stagione e lunedì sera andrà a fare visita alla Juventus, per quello che fino a poche settimane fa era considerato il match che doveva valere lo scudetto. I biancocelesti sono tra i peggiori per risultati e rendimento dopo la ripresa della Serie A e andranno a giocarsi la sfida contro i campioni d'Italia in carica, e favoriti per la vittoria finale, con una squadra ridimensionata dalle assenze.

Nella giornata di oggi erano previste prove tattiche per i capitolini ma Simone Inzaghi aspetterà a domani per capire come gestire la rosa nelle prossime ore e chi sarà arruolabile per la trasferta di Torino. I biancocelesti approfittano di un giorno in più a disposizione per preparare al meglio la sfida di lunedì sera contro la squadra di Maurizio Sarri ma la lista degli indisponibili si allunga di ora in ora: l’ultimo che ha dichiarato forfait per la partita contro la Juventus è Stefan Radu, che è vittima di un guaio muscolare al polpaccio e rischia di chiudere la stagione in anticipo. Oltre al difensore romeno a Torino non ci saranno Lucas Leiva, Adam Marusic, Joaquin Correa, Senad Lulic e il baby Raul Moro.

Inzaghi sta lavorando con un gruppo ristretto al ‘centrale' di Formello visto che Cataldi, Luis Alberto, Jony, Lukaku e Patric (deve scontare l'ultimo turno di squalifica) stanno svolgendo solo soltanto fisioterapia e palestra.

È tornato a lavoro con i compagni di Bastos, altro difensore che era uscito acciaccato dalla partita di mercoledì sera contro l'Udinese, ma gli uomini sono contati perché disposizione Luiz Felipe (ha da poco risolto uno stiramento), Acerbi (colpito al ginocchio, ma regolarmente in campo stamattina), Bastos e Vavro (alle prese con la pubalgia), oltre al giovane Armini. Le prove tattiche scatteranno domani pomeriggio con una rosa più numerosa rispetto alla seduta odierna, scattata dopo l’ennesimo giro di tamponi e test seriologici.