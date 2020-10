Al termine della gara tra Lazio e Inter dell'Olimpico, terminata con il punteggio di 1-1, il tecnico dei biancocelesti, Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Dazn della partita giocata dai suoi ragazzi, ma soprattutto dell'espulsione discussa di Immobile: "Ciro è stato provocato – ha detto il tecnico biancoceleste – Sa di aver sbagliato ma è stato Vidal a provocarlo". Questa dunque la versione dell'allenatore della Lazio che ha difeso il suo attaccante accasando, di fatto, il centrocampista cileno, di aver provocato l'attaccante italiano espulso dall'arbitro successivamente al contatto con l'ex Barcellona.

Il tecnico biancoceleste ha poi parlato degli episodi che avrebbero, a suo dire, penalizzato la Lazio risultando decisivi poi nell'esito finale della gara: "Abbiamo avuto tre cambi forzati e delle problematiche in difesa – ha detto Simone Inzaghi – I ragazzi hanno avuto grande carattere e orgoglio. Con un pizzico di fortuna in più negli episodi sarebbe stato diverso". Resta comunque l'amaro in bocca per quell'espulsione di Immobile che in vista del prossimo turno di campionato, salterà per squalifica la gara contro la Sampdoria a ‘Marassi'.

L'espulsione di Ciro Immobile ha penalizzato la Lazio nel momento decisivo della gara. L'attaccante biancoceleste si è visto sventolare il cartellino rosso dopo un intervento con Vidal che ha portato l'attaccante laziale a reagire con un colpetto l'ex Barcellona. Colpo decisivo che gli è costato l'uscita anticipata dal campo.

A tal proposito, Simone Inzaghi ha definito provocatorio l'atteggiamento di Arturo Vidal e che Immobile sia comunque consapevole di aver sbagliato. Simone Inzaghi sembra essere comunque soddisfatto dell'atteggiamento della sua squadra e del mercato fatto dalla società: "Dovevamo essere più cattivi in alcune circostanze. Appena preso gol ci siamo un po’ abbassati – ha detto il tecnico biancoceleste – Il risultato non sarebbe stato giusto per quanto visto in campo. Con i nuovi acquisti sarà una Lazio che farà divertire”.