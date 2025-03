video suggerito

Lazarov è morto in un incendio in discoteca: il calciatore ha dato la sua vita per salvare altre persone Il calciatore, 25enne, è deceduto a causa delle gravi ustioni riportate nel tentativo di aiutare altre persone rimaste intrappolate in un locale di Kucani (Macedonia del Nord), devastato dalle fiamme. Il bilancio è di almeno 60 vittime e 155 feriti.

Andrej Lazarov è morto a 25 anni per un gesto di coraggio e altruismo. Sabato sera, in una discoteca di Kocani (in Macedonia del Nord), è scoppiato un incendio devastante, con ogni probabilità provocato da alcuni mini bengala (di quelli che si usano anche sulle torte per i compleanni).

Il calciatore era lì e, secondo quanto riferito dai media, ha perso la vita nel tentativo di trarre in salvo alcune delle persone rimaste che si trovavano nel locale: trasportato in ospedale in gravi condizioni, il giocatore è deceduto dopo il ricovero per l'intossicazione conseguente al fumo inalato, per le ustioni riportate e per le lesioni subite. Il suo nome si aggiunge al bilancio delle vittime della tragedia: in base ad alcune stime, sono almeno 60 le persone decedute e altre 155 sono rimaste ferite.

La nota ufficiale del club: "Andrej è morto da eroe"

A confermare la triste notizia è stata la società per la quale Lazarov era tesserato: lo Shkupi (club di Skopje che milita nella Prva liga, la massima divisione del campionato macedone) ha diffuso un comunicato nel quale ha espresso dolore, cordoglio e sgomento per la comparsa del calciatore

"È con profondo dolore e immensa tristezza – è l'incipit della nota condivisa sui social – che condividiamo la notizia che il nostro calciatore, Andrej Lazarov, rientra tra le vittime del tragico incendio verificatosi durante la notte a Kocani. Da eroe quale era, Lazarov perse la vita nel tentativo di aiutare gli altri a fuggire dalla zona devastata dall'incendio. Morì soffocato dal fumo mentre cercava di salvare vite umane, dimostrando coraggio e umanità fino all'ultimo momento".

Il centrocampista 24enne era giunto in Macedonia nel settembre del 2024, dopo aver chiuso la sua esperienza con i croati del Gorica. "Il suo atto eroico rimarrà per sempre nella nostra memoria – si legge ancora -, a testimonianza del suo nobile carattere e del suo grande cuore. Si tratta di una perdita enorme per il nostro club, per i suoi compagni di squadra e per l'intera comunità calcistica. Non bastano le parole per descrivere il dolore che proviamo in questi momenti, a causa di questa tragedia, una delle più grandi che abbiano mai colpito il nostro club nella storia. Il ricordo di Andrej vivrà per sempre nei nostri cuori".

La carriera di Lazarov tra Macedonia e Croazia

Lazarov ha militato anche nel Rudes (società di Zagabria) ma è nelle società macedoni che ha articolato la sua carriera: Tikves, Rabotnicki, MetalurgGiovanil le altre formazioni che ne hanno scandito l'avventura nel mondo del calcio.