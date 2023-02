L’autogol più bello di sempre arriva dal Giappone: una spettacolare prodezza balistica In J League, il massimo campionato in Giappone, durante Shonan-Yokohama Fc, il difensore Takuya Wada si è reso protagonista di un clamoroso autogol, Di rara bellezza.

A cura di Alessio Pediglieri

Il Friday Night della J League, il massimo campionato giapponese venerdì 24 febbraio ha regalato a tutti gli amanti del calcio una vera e propria prodezza, da applausi. Peccato che si sia trattato di una clamorosa autorete che ha spiazzato tutti i presenti allo stadio e davanti alla TV. Protagonista lo sfortunatissimo Takuya Wada.

Lo scenario è stato il Lemon Gas Stadium di Hiratsuka, dove si è giocata la seconda giornata del campionato giapponese appena iniziato, tra i padroni di casa dello Shonan e lo Yokohama Fc. Sifda che è terminata con un pareggio a suo di gol, 2-2 e che ha permesso allo Shonan di mantenere la momentanea vetta della classifica, sfruttando anche un clamoroso errore da parte del difensore avversario, Takuya Wada.

In svantaggio per il gol di Ogawa dopo solo un minuto di gioco, lo Shonan si è ritrovato a metà primo tempo in mano il match ribaltando il risultato. Merito del pareggio di Machino al 17′ ma soprattutto al vantaggio ottenuto per l'autogol di Wada arrivato qualche istante più tardi al 23′. Sotto la pioggia battente, lo Yokohama ha rischiato di farsi sfilare tra le mani un match che stava comunque gestendo al meglio. E proprio su un tranquillissimo disimpegno è arrivato il disastro.

In piena fase difensiva, i giocatori dello Yokohama hanno chiamato in causa anche il proprio portiere, Nagai che ha partecipato al palleggio al limite dell'area in attesa che arrivasse il pressing avversario per trovare maggiori spazi in avanti. Ma i vari passaggi si sono trasformati in un vero e proprio harakiri quando – senza che vi fosse pressione dello Shonan, Wada ha deciso di inventarsi qualcosa che nessuno ha compreso, siglando una spettacolare autorete: il suo destro ha colpito il pallone con un leggero effetto esterno e invece di arrivare al compagno di squadra che era posto a centro area, è finito perfettamente vicino al palo più lontano.

Un colpo da biliardo inesorabile, con la porta sguarnita mentre Nagai si trovava fuori dai pali. Stupore e meraviglia allo stadio con i tifosi di casa che hanno esultato insieme ai propri giocatori mentre il povero 32enne si disperava sotto la pioggia incredulo lui per primo di quanto combinato. Poi, fortunatamente per lui e per lo Yokohama nella ripresa le cose sono andate per il meglio ottenendo il 2-2 all'82' evitando oltre la beffa, anche il danno.