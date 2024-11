video suggerito

L’autogol dello scandalo in Svezia, l’allenatore: “Ci sono situazioni sfortunate…” Autogol assurdo nella terza divisione svedese, la Federcalcio apre un’indagine. L’allenatore della squadra che si è buttato il pallone nella propria rete: “Ci sono situazioni e azioni sfortunate in una partita di calcio… Non dovrebbe esserci nulla di strano, personalmente mi sento molto sicuro”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il calcio svedese è scosso da uno scandalo che alimenta sospetti di combine, alla luce delle immagini che mostrano un autogol difficilmente spiegabile: un giocatore ad un passo dalla porta – lasciata vuota dal portiere – calcia il pallone nella propria rete, senza che sia pressato dagli avversari in maniera tale da giustificare un gesto che appare senza alcuna ragione, se non ipotizzando scenari poco limpidi. Il match in cui è avvenuto l'episodio contestato è quello di terza divisione svedese che si è giocato domenica scorsa tra AFC Eskilstuna e IFK Stocksund: la partita si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa per 5-4, un successo grazie al quale la salvezza è ora vicinissima per loro.

L'autogol assurdo nel match tra Eskilstuna e Stocksund, nella terza serie svedese

Ma il risultato finale è passato in secondo piano rispetto al polverone sollevatosi per quanto accaduto sul 4-1, quando un pallone innocuamente passato all'indietro da un calciatore dello Stocksund è stato lisciato in maniera ridicola dal portiere, poi è finito tra i piedi di un altro giocatore della squadra ospite, Ludvig af Ugglas, che prima ha temporeggiato per qualche istante e poi ha spedito la sfera nella propria rete, sigillando al 52′ il 5-1 per l'Eskilstuna, poi diventato 5-4 nel finale. Ad aggiungere sospetti a sospetti, anche altri due gol del match sono stati autogol, messi a segno uno per parte.

La Federcalcio svedese apre un'indagine

Il video dell'autogol assurdo del 5-1 si è diffuso molto velocemente e ha indotto la Federcalcio svedese a intervenire. Johan Claesson, responsabile dell'integrità dell'ente, ha annunciato che la vicenda sarà osservata molto attentamente: "È chiaro che abbiamo sempre gli occhi aperti dopo ogni partita. In questo caso è chiaro che si tratta di un vistoso autogol, ma questo di per sé non è mai la prova che possiamo considerarla una possibile partita truccata. Comunque diamo il via alla nostra procedura. Abbiamo assistito peraltro ad autogol ancora più contorti e di livello ancora più alto".

L'allenatore dello Stocksund non ha dubbi: "Ci sono situazioni e azioni sfortunate in una partita di calcio…"

Dal canto suo, il tecnico dello Stocksund, Adam Gursoy, si dice certo dell'assoluta regolarità della vicenda: "Da parte nostra, siamo al sicuro. Abbiamo la prospettiva dall'interno, oltre a tenere d'occhio i nostri giocatori. Le nostre indicazioni sono che non dovrebbe esserci nulla di strano. Ci sono situazioni e azioni sfortunate in una partita di calcio… Personalmente mi sento molto sicuro al riguardo".

L'allenatore non può negare tuttavia che lo spettacolo offerto nel complesso non sia stato uno spot per il calcio svedese: "Il gol è un po' come è stata la partita. Anche se quel gol non ci fosse stato, sarebbe stato un pomeriggio imbarazzante. Probabilmente anche l'Eskilstuna pensa che sia una storia molto imbarazzante. Questa partita è qualcosa che preferiresti dimenticare il prima possibile. Di solito si dice che tutta la pubblicità è buona pubblicità, ma probabilmente dovremo cercare gli sponsor in modo diverso rispetto a questa partita…".