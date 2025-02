video suggerito

Lautaro può evitare la squalifica per la presunta bestemmia con il patteggiamento: c’è il precedente di Gattuso Lautaro Martinez può evitare la squalifica per la presunta bestemmia con il patteggiamento: c’è il precedente di Gattuso, che ai tempi del Napoli pagò una multa di 3.000 euro. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Procura FIGC ha avviato un’indagine per verificare sulla presunta bestemmia di Lautaro Martinez al termine della partita tra Juventus e Inter, disputata lo scorso 16 febbraio: sarebbero stati inviati dalla Lega Serie A al procuratore Giuseppe Chiné, il 25 febbraio, video e gli audio ufficiali dell’incontro per verificare quanto accaduto. Da ormai dieci giorni una parte del dibattito calcistico italiano si è fossilizzata su questo episodio anche in vista di Napoli-Inter di sabato 1 marzo.

Come già detto in diverse salse, non essendoci l'audio di quella scena ripresa e diventata virale, il Giudice Sportivo non ha preso nessuna decisione in merito ma la Procura Federale sta valutando altre strade: la scena ripresa dalla telecamera di DAZN rende difficile una valutazione definitiva ma l’audio potrebbe essere stato registrato da un altro microfono presente sul campo a breve distanza.

Lautaro Martinez può evitare la squalifica: c'è il precedente di Gattuso

Laddove venisse trovato l’audio che confermi l’espressione blasfema, Lautaro Martinez potrebbe comunque evitare la squalifica patteggiando prima del deferimento: c’è anche un precedente e riguarda Gennaro Gattuso, che quando era allenatore del Napoli patteggiò una multa di 3.000 euro per non essere fermato dal Giudice Sportivo.

Il regolamento prevede una squalifica di un turno, come stabilito dall’articolo 37 del Codice di Giustizia Sportiva ma il giocatore potrebbe patteggiare prima del deferimento e chiudere tutta questa storia con una sanzione pecuniaria.

Lautaro ha negato tutto: "Non ho mai bestemmiato"

L’attaccante argentino dell'Inter ha negato, dichiarando di non aver mai bestemmiato nell'intervista dopo dopo la vittoria contro il Genoa del 22 febbraio: “Non ho mai bestemmiato, quanto è successo mi ha dato fastidio. Cerco di imparare e trasmettere il rispetto anche ai miei figli. Chi mi conosce sa che persona sono”.

Lautaro non rischia di saltare lo scontro Scudetto contro il Napoli in programma sabato 1 marzo alle 18:00 perché la decisione della Procura della FIGC non dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.