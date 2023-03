Lautaro e l’ultimo rigore della finale Mondiali: “Volevo il tiro decisivo, ma mi hanno detto no”. Lautaro Martinez in un’intervista ha rivelato che avrebbe dovuto essere lui il quinto rigorista dell’Argentina nella finale dei Mondiali, ma ha provato a scavalcare Montiel durante le serie dei rigori: “Ho chiesto a Gonzalo di calciare il tiro rigore decisivo, ma non è stato possibile”.

Lautaro Martinez con l'Argentina ha raggiunto il risultato più importante della sua carriera. L'attaccante dell'Inter ha vinto i Mondiali del 2022. In Qatar non ha brillato in avvio, ha fatto fatica e perso il posto in squadra, ma nel momento decisivo, quello in cui si vedono i campioni veri è stato determinante: sia nei quarti contro l'Olanda che soprattutto nella finale con la Francia, nella quale avrebbe voluto essere ulteriormente decisivo.

Il Toro di Bahia Blanca è stato il partner di Messi nella Copa America e in gran parte delle Qualificazioni ai Mondiali, ma una volta giunto in Qatar qualcosa è cambiato. Scaloni ha dovuto modificare la squadra e Lautaro è finito in secondo piano. Nei quarti con l'Olanda il bomber nerazzurro si è ripreso la scena trasformando il calcio di rigore decisivo, quello che ha ha permesso alla Seleccion di qualificarsi per le semifinali.

In finale è tornato in campo, è entrato nel momento più importante. Cioè quando la partita andava vinta, il gol lo ha sfiorato durante i tempi regolamentari e i supplementari. Ma al 120′ è stato 3-3, dopo una grande parata del Dibu su Kolo Muani. E così si è finiti ai calci di rigore.

Quando si va dal dischetto la tensione è sempre a mille. Figuriamoci in una finale dei Mondiali. I racconti di quegli attimi concitati sono stati svelati recentemente da Enzo Fernandez, che il rigore lo aveva sbagliato contro l'Olanda. Ma di quei momenti ha parlato pure Lautaro Martinez che ha rivelato di aver chiesto un favore, non da poco, a Gonzalo Montiel, l'uomo che ha materialmente regalato il successo all'Argentina.

Scaloni ha chiesto a tutti i suoi calciatori se volevano calciare, e a quel punto ha stabilito l'ordine. Lautaro Martinez è stato scelto come quinto rigorista, esattamente come con l'Olanda. Coloro che hanno tirato prima di lui hanno segnato, mentre i francesi hanno fallito due rigori su quattro. Quindi il quarto tiro dell'Argentina era quello potenzialmente decisivo. Per quella conclusione era stato designato Gonzalo Montiel, che prima di andare dal dischetto è stato fermato da Lautaro.

Il difensore del Siviglia probabilmente immaginava di ricevere un incoraggiamento, ma in realtà l'attaccante dell'Inter voleva soffiargli il tiro della gloria. Il regolamento, però, non permette che si possa cambiare l'ordine una volta stabilito. E così Lautaro è rimasto come quinto tiratore (anche se poi non è servita la sua conclusione).

Questa storia l'ha raccontata proprio il bomber nerazzurro in un'intervista a TyC Sports: "Io e il mister abbiamo parlato, lui ha iniziato a fare nomi dei rigoristi e io ovviamente gli ho detto che volevo esserci. Sono un attaccante e lo faccio per il mio club, e anche per la nazionale quando Messi non era in campo. È successo ad esempio in Coppa America. Alla fine, è stato compilato l'ordine ed ero il quinto. Ho chiesto a Gonzalo Montiel di calciare il tiro rigore decisivo, ma non è stato possibile farlo".

Poi ha rivelato come avrebbe tirato il rigore: "Avessi tirato, l'avrei calciato forte e in mezzo, come faceva mio padre, perché non avrei rischiato nulla".