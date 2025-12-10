L’assordante gaffe prima di Villarreal-Copenaghen di Champions: l’inno è sbagliato, giocatori stupiti

La sesta giornata di Champions League prevede nove partite anche al mercoledì, due come di consueto si disputano alle 18:45 e sono Qarabag-Ajax e Villarreal-Copenaghen. Prima della partita del ‘Sottomarino giallo' i calciatori si sono posizionati in campo in attesa dell'inno della Champions, ma clamorosamente dagli altoparlanti sono uscite le note sbagliate. Incredibile, ma vero. Gli spettatori, dal vivo e in TV, hanno ascoltato l'inno dell‘Europa League. I calciatori, immortalati dalle telecamere, erano oggettivamente stupiti.

Lo stupore dei calciatori per l'inno dell'Europa League

Non è la prima volta che succede una cosa del genere. Un anno fa, o meglio lo scorso aprile nella scorsa stagione lo stesso errore capitò prima di Aston Villa-PSG, che era una partita dei quarti di ritorno. Stavolta è successo in Villarreal-Copenaghen. Di sicuro qualcosa di surreale. Perché l'inno della Champions League è un qualcosa di terribilmente riconoscibile. Per questo motivo anche i calciatori delle due squadre hanno mostrato il loro stupore sentendo le note, invece, dell'inno dell'Europa League, che pian piano sta diventando popolare e riconoscibile. I tifosi sugli spalti, per non saper né leggere né scrivere, hanno fischiato.

La partita tra il Villarreal e il Copenaghen, che è quasi uno spareggio tra due squadre in difficoltà in classifica, è poi iniziata e la squadra danese ha trovato subito il gol del vantaggio.

(in aggiornamento)