Passaggio di Messi per Pedri, colpo di tacco del Canterano per la Pulce e piazzato del numero 10 sul primo palo della porta di Unai Simon. C'è un asse in casa Barcellona che funzione ed è proprio da lì che la squadra di Ronald Koeman dovrebbe ripartire per cercare di scalare la classifica della Liga. A certificarlo è la vittoria dei culé in casa dell'Athletic Bilbao per 3-2 e il rapporto sempre più stretta che c'è tra il sei volte Pallone d'Oro e il giovane centrocampista canario: i due si cercano, duettano e quando accade le cose spesso vanno bene per i blaugrana. Dopo settimane di musi lunghi, polemiche e tensioni per la situazione societaria; il fuoriclasse argentino è tornato a sorridere e nella sua prima gara del 2021 ha firmato una doppietta al San Mamés, che sommata alla rete di Pedri ha permesso al Barça di bissare la vittoria contro l'Huesca e attestarsi al terzo posto.

"Un vecchio e un bambino si preser per mano e andarono insieme incontro alla sera": in questo verso di Francesco Guccini sembra esserci l'essenza di ciò che si sta verificando con Messi e Pedri e la scena più bella della serata blaugrana è, senza dubbio, la combinazione tra il fuoriclasse e il canterano, oltre all'abbraccio tra i due dopo i gol. Il numero 10 e questo ragazzo del 2002 sono i due uomini su cui il Barcellona deve costruire il suo futuro prossimo, in attesa delle decisioni della Pulce e di ciò che accadrà alle elezioni presidenziali.

Leo Messi capocannoniere della Liga con 9 gol

Leo Messi ha segnato una doppietta al San Mamés portandosi a nove gol in Liga e attestandosi in vetta alla classifica marcatori al pari di Luis Suárez, Iago Aspas e Gerard Moreno. L'argentino, dopo un inizio di stagione un po' altalenante, sembra essere tornato sui suoi livelli di continuità realizzativa e al San Mamés ha firmato i suoi primi gol in trasferta nel torneo attuale. Le reti potevano essere 3 ma per ben due volte i legni della porta avversaria gli hanno negato la tripletta.