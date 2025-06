video suggerito

L'Arsenal taglia 17 calciatori in un solo giorno: ci sono anche Jorginho e Sterling L'Arsenal con un comunicato ha annunciato la partenza di 17 giocatori. Tra i nomi spiccano quelli di Jorginho, Tierney e Sterling.

A cura di Marco Beltrami

Tempo di bilanci, programmazioni e grandi manovre per i club. Un esempio? L'Arsenal ha annunciato il "taglio" di ben 17 calciatori, pubblicando sul proprio sito ufficiale la lista di chi lascerà l'Emirates Stadium. Un elenco lunghissimo che comprende giocatori della prima squadra, delle giovanili e calciatori in prestito pronti a rientrare alla base. Un vero e proprio restyling, che coinvolge anche nomi importanti come Jorginho, Kieran Tierney e Sterling, destinati all'addio.

In realtà, una pratica così drastica non è insolita in Inghilterra, dove a fine stagione i club rendono noti i nomi dei giocatori in partenza. Così ha fatto anche l'Arsenal, ufficializzando l’imminente separazione da 17 calciatori. Tra questi spiccano Jorginho e Kieran Tierney, entrambi in scadenza di contratto. Il centrocampista azzurro, campione d’Europa nel 2021, è vicino al Flamengo da svincolato, mentre il terzino scozzese potrebbe tornare al Celtic.

Per quanto riguarda i rientri dai prestiti, Neto e Raheem Sterling faranno ritorno nei rispettivi club. Quest’ultimo, in particolare, ha ancora due anni di contratto con il Chelsea, ma il suo futuro resta incerto.

Escludendo questi quattro nomi (Jorginho, Neto, Sterling e Tierney), il resto dell’elenco riguarda giovani del vivaio pronti a lasciare: Nathan Butler-Oyedeji, Reece Clairmont, Khayon Edwards, Jakai Fisher, Romari Forde, Jimi Gower, Jack Henry-Francis, Max Kuczynski, Salah-Eddine Oulad M'Hand, Ismail M'Hand, Brian Okonkwo, Elian Quesada-Thorn e Zacariah Shuaib.

Chi può rinnovare con l'Arsenal

A questa lunga lista si aggiungono anche tre calciatrici della squadra femminile e alcuni giocatori in trattativa per il rinnovo. Una situazione ancora in sospeso che potrebbe concludersi con una separazione. Tra questi c’è anche Thomas Partey, al centro di voci di mercato che lo accostano a Barcellona, Atlético Madrid e Juventus. Insomma, quello dell’Arsenal è un restyling profondo e ambizioso.