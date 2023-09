L’Arsenal diffonde la lista della Champions League, c’è uno sconosciuto: “E questo chi è?” Tantissimi tifosi dell’Arsenal sono rimasti spaesati dall’annuncio della lista Champions, visto che non avevano mai sentito prima un nome inserito dai Gunners.

C'era molta attesa per la lista dei giocatori per la Champions League diffusa dall'Arsenal, dopo un'assenza dalla massima competizione europea che per i Gunners durava addirittura dal 2016. Il secondo posto della squadra di Arteta alle spalle del Manchester City nella scorsa stagione, arrivato al termine di un campionato in cui i londinesi avevano lungamente accarezzato speranze di titolo, riporta l'Arsenal nel gotha continentale, in un girone in cui affronterà Siviglia, PSV e Lens.

Il regolamento UEFA prevede che le 32 squadre qualificate ai gironi debbano presentare una rosa di 25 giocatori, la cosiddetta Lista A, potendo invece registrare un numero illimitato di giocatori nella Lista B, purché nati a partire dal 1 gennaio 2001 e che abbiano fatto parte di quel club per un periodo ininterrotto di due anni dal 15esimo anno di età in poi. Dei 25 giocatori della Lista A, otto posti sono riservati esclusivamente a "giocatori formati localmente", ovvero nel caso dell'Arsenal nel calcio inglese. Di questi otto, non più di quattro possono essere "giocatori formati dalla federazione" e il resto deve essere "formato dal club".

Ebbene nella Lista A, quella principale, l'Arsenal ha inserito il nome di un calciatore sconosciuto ai più, James Hillson: tantissimi tifosi sono rimasti spaesati dall'annuncio, visto che non avevano mai sentito prima il suo nome. "Chi è James Hillson?" è diventato il commento più gettonato sotto il tweet della lista Champions dei Gunners.

"È un portiere che domina sempre la sua area – spiega l'Arsenal nella scheda dedicata al giocatore sul suo sito – James si è unito a noi nel 2019 dal Reading e si allena regolarmente con i portieri della prima squadra. Giunto alla sua quinta stagione nel club, è una parte vitale della comunità dei portieri della sezione giovanile".

Il giovane Hillson probabilmente vedrà il campo col binocolo in Champions, visto che Aaron Ramsdale e il suo vice David Raya non gli lasciano alcuna speranza a meno di un'ecatombe, ma già essere in lista è un bel traguardo per il 22enne inglese. E magari i suoi tifosi cominceranno a conoscerlo…