L’arbitro Sacchi non stringe la mano alla sua assistente Del Monte: scoppia la polemica in Serie A Prima di Lecce-Sassuolo una scena in particolare ha attirato l’attenzione del pubblico: nel sottopasso l’arbitro Sacchi non stringe la mano all’assistente Francesca Di Monte.

A cura di Ada Cotugno

È scoppiata la polemica attorno all'arbitro Juan Luca Sacchi, ma non per una decisione presa sul campo. Il direttore di gara ieri sera è stato designato per Lecce-Sassuolo, partita finita 1-1, ma sotto la lente di ingrandimento è finito un gesto compiuto quando si trovava ancora nel tunnel che porta agli spogliatoi.

Accanto a lui c'era il resto della terna arbitrale, composta dagli assistenti Francesca Di Monte e Domenico Palermo. Una scena in particolare ha catturato l'attenzione del pubblico che ha fatto diventare virale il video sul web: l'arbitro saluta i capitani delle due squadre, ma non stringe la mano a Di Monte, rimasta con il palmo aperto verso Sacchi e un'espressione davvero incredula.

Anziché tenderle la mano come fatto con gli altri giocatori, l'arbitro della sezione di Macerata non ricambia il saluto e si volta direttamente verso il capitano del Lecce Strefezza che era alle sue spalle. Il siparietto avvenuto nel sottopasso prima di entrare in campo non è sfuggito agli spettatori da casa, rimasti sconvolti dal trattamento riservato all'assistente che si è poi voltata in avanti con un'espressione di grande perplessità.

Secondo delle interpretazioni dei vertici arbitrali l'intenzione di Sacchi era quella di salutare prima i due capitani come da protocollo, che prevede la stretta di mano nel tunnel solo ai giocatori, mentre per gli arbitri avviene negli spogliatoi e in campo come di consueto dopo aver salutato le due squadre. Ma, osservando il filmato, si nota che l'arbitro non ha dato precedenza al capitano dei salentini per seguire attentamente il protocollo, visto che poi non stringe più la mano anche a Di Monte.

L'assistente è tra i grandi talenti nel mondo arbitrale italiano: è stata scelta infatti per rappresentare il nostro Paese ai Mondiali femminili in Nuova Zelanda, un grande traguardo per lei che ha fatto il suo esordio in Serie A nel 2021, dopo essere stata nominata assistente arbitrale internazionale Fifa nel 2016.