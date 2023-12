L’arbitro Collum ligio al dovere: gli capita un imprevisto in Sporting-Sturm Graz ma non si ferma L’arbitro di Sporting Lisbona-Sturm Graz diventa protagonista dell’ultima serata della fase a gironi di Europa League. Lo scozzese Collum cade dopo essersi scontrato con un giocatore e perde una scarpa ma non ferma il gioco proseguendo scalzo.

A cura di Fabrizio Rinelli

Sporting Lisbona-Sturm Graz è terminata con la vittoria per 3-0 dei padroni di casa che dovevano solo battere gli austriaci e sperare in un miracolo del Rakow contro l'Atalanta per puntare al primo posto evitando i sedicesimi. Così non è stato per i portoghesi che però hanno potuto vedere in campo un arbitro a dir poco ligio al dovere. L'episodio ha fatto il giro del mondo in poco tempo.

Il direttore di gara scozzese William Collum è stato l'autentico protagonista del primo tempo dopo essere caduto a seguito di un contatto a metà campo con il capitano dello Sturm, Jon Gorenc Stankovic. L'arbitro cade rovinosamente sul terreno di gioco nel bel mezzo di un'azione pericolosa per i padroni di casa. In quel momento la professionalità ha avuto il sopravvento e il direttore di gara ha proseguito la partita pur non avendo una scarpa.

Il contrasto dell'arbitro Collum con Stankovic.

Un inconveniente curioso che però ha messo in evidenza la serietà del fischietto scozzese capace di non fermare il gioco e proseguire l'azione scalzo. Già, la caduta sembrava presagire che potesse fermare l'azione e chiaramente consentirgli di rimettersi la scarpa. Così non è stato poiché dopo essere finito per terra il direttore di gara ha deciso di rialzarsi continuando a correre in direzione della porta austriaca dove si stava sviluppata l'azione tenendo in mano la scarpa che aveva perso.

La caduta dell'arbitro che prende la scarpa e poi si rialza.

Una volta fermato naturalmente il gioco Collum ha chiesto ai giocatori di consentirgli di rimettersi quella scarpa per ricominciare poi a giocare come se nulla fosse. Un gesto apprezzatissimo dai tifosi che sui social hanno espresso grande ammirazione nei confronti dell'arbitro che pur di non penalizzare l'azione d'attacco dello Sporting si è sacrificato proseguendo scalzo sull'erba. Alla fine il 3-0 per lo Sporting ha qualificato ai sedicesimi di Europa League i portoghesi con gli austriaci finiti agli spareggi con le seconde di Conference.