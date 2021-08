L’appello disperato di Pjanic alla Juve in un messaggio privato: “Vorrei tanto tornare” Il calciatore del Barcellona Miralem Pjanic continua a mandare chiari messaggi alla Juventus e, dopo aver pubblicato su Instagram un post in bianco e nero, il centrocampista bosniaco ha palesato il suo desiderio di tornare a Torino ad un gruppo di tifosi bianconeri: “Vorrei tanto tornare” aggiungendo però che ancora a meno di 24 ore dalla chiusura del mercato la trattativa non è stata definita.

A cura di Michele Mazzeo

Miralem Pjanic vuole tornare alla Juventus in queste ultime ore di mercato. Il bosniaco lo ha detto chiaramente rispondendo sui social ad un gruppo di tifosi bianconeri che chiedevano lumi su un possibile ritorno a Torino. Il centrocampista 31enne ha già rifiutato diverse avances (da ultima quella del Siviglia di Monchi) per attendere l'affondo definitivo della sua ex squadra dove Allegri, alla ricerca disperata di un regista, lo riabbraccerebbe più che volentieri.

La trattativa tra il club piemontese e il Barcellona è però complicata: i blaugrana, che lo scorso anno lo hanno preso proprio dalla formazione italiana nell'operazione che ha visto il brasiliano Arthur fare il viaggio inverso, lo cederebbero in prestito oneroso (con o senza obbligo di riscatto) ma sarebbero disposti a pagare solo una piccola parte dello stipendio da otto milioni e mezzo di euro netti a stagione che il calciatore percepisce in Catalogna. Dati gli alti costi dell'operazione (oltre 11 milioni al lordo delle tasse) la dirigenza bianconera non ha ancora dato il via libera per riportare a Torino Pjanic.

Nulla però è ancora precluso. Il bosniaco continua a mandare messaggi alla Juventus e, dopo un post in bianco e nero pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha risposto così al messaggio inviatogli in privato da una pagina di tifosi bianconeri che proprio evidenziando la foto precedentemente postata dallo stesso calciatore chiedevano "Mire, torni?": "Vorrei tanto…Ma non so se si fa" a testimonianza del fatto che nulla è ancora definito ma anche che c'è ancora tempo per riportare Pjanic alla corte di Max Allegri.