Il calcio in Germania non sembra essere uno sport per omosessuali. È questa l'accusa pesantissima della rivista di calcio 11 Freunde, che ha lanciato un appello che sta facendo molto discutere. Nello stesso infatti si critica apertamente il mondo del pallone teutonico per il muro sollevato di fronte a quei calciatori pronti a fare coming out. Un documento vero e proprio, che è stato condiviso da circa 800 calciatori professionisti, e che arriva poche ore dopo le rivelazioni nella sua autobiografia della grande gloria Philipp Lahm, che aveva consigliato ai suoi "eredi" nel calcio di non esporsi in merito al proprio orientamento sessuale.

"La paura di essere discriminati e isolati dopo un coming out è ancora talmente grande da indurre i calciatori gay a nascondere la loro omosessualità". È quello che si legge nell'appello della rivista 11 Freunde, pronta a sostenere tutti i calciatori e addetti ai lavori disposti ad uscire allo scoperto rivelando la loro omosessualità. Fa discutere infatti secondo la rivista che nel 2021 non esista "neanche un calciatore apertamente omosessuale nelle associazioni professionistiche". Ecco allora l'invito ai giocatori a fare coming out, anche attraverso l'hashtag #ihrkönntaufunszählen ovvero "contate su di noi", che ha raccolto anche l'adesione di diversi protagonisti dello sport più bello del mondo.

Diversi calciatori hanno dunque sottoscritto il documento, e in tanti hanno deciso di esporsi, appoggiando il tutto con dei video pubblicati sui social a sostegno dell'invito a compagni e avversari a non aver paura di dichiarare la propria omosessualità. Una risposta a quanto dichiarato solo pochi giorni fa da Philipp Lahm, ex terzino del Bayern e della nazionale tedesca, capace di vincere tutto nella sua carriera. La grande gloria ha pubblicato un'autobiografia, in cui ha affrontato anche il tema dell'omosessualità nel calcio. Parole che confermano quanto sottolineato dalla rivista 11 Freunde: "Hitzlsperger ha fatto coming out? È stato prudente annunciarlo dopo aver ufficializzato il ritiro dal calcio". E poi ancora: "Se un giocatore pensasse di fare qualcosa del genere e me ne parlasse, gli consiglierei di consultarsi molto bene con i suoi più stretti confidenti, e di rendersi conto onestamente delle sue motivazioni. Ma gli sconsiglierei di parlarne anche con i suoi compagni di squadra".