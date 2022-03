Lapadula è l’uomo dei sogni, il Perù si qualifica per lo spareggio mondiale: a casa Colombia e Cile Il Perù ha battuto nella notte il Paraguay, con Gianluca Lapadula in gol e sempre più idolo dei tifosi. Con questo successo nell’ultimo turno del girone eliminatorio sudamericano, la Nazionale di Gareca si è qualificata per il playoff mondiale contro una tra Australia ed Emirati Arabi.

A cura di Paolo Fiorenza

C'è un italiano che i Mondiali potrebbe giocarli sul campo e non guardarli in televisione, a differenza della nostra Nazionale: Gianluca Lapadula ha trascinato nella notte il Perù al quinto posto finale nel girone eliminatorio sudamericano e adesso la Nazionale di Gareca giocherà il playoff intercontinentale contro una tra Australia e Emirati Arabi.

Il 32enne attaccante torinese, di madre peruviana, ha segnato il primo gol nella vittoria per 2-0 sul Paraguay, mettendo subito il match in discesa e rendendo inutile il contemporaneo successo della Colombia per 1-0 in casa del Venezuela. I Cafeteros non andranno dunque in Qatar, così come il Cile, che aveva ancora qualche chance in caso di sconfitta del Perù ma in ogni caso ha perso in casa per 2-0 contro il già qualificato Uruguay.

Dopo la rete di Lapadula, arrivata al 5′ su assist di Cueva, ci ha pensato Yotun a raddoppiare al 42′, sigillando di fatto il match. Il ‘Bambino delle Ande' – come è soprannominato il giocatore del Benevento in Perù – è sceso in campo per la prima volta da mesi senza mascherina protettiva sul volto ed ha colpito anche una traversa di testa nel secondo tempo. Al fischio finale della partita, giocata davanti agli spalti gremiti dell'Estadio Nacional di Lima, i tifosi della Blanquirroja si sono riversati per le strade della capitale, già pregustando la partecipazione ai Mondiali, anche se manca ancora l'ultimo decisivo gradino del playoff.

Lapadula veste la maglia della Nazionale peruviana dal novembre 2020, dopo aver ottenuto la cittadinanza del Paese materno ed essersi lasciata alle spalle l'esperienza con l'Italia di Ventura, che lo fece esordire nel 2017 in un match amichevole contro San Marino, in cui realizzò una tripletta. Da allora l'ex giocatore di Milan e Genoa è diventato un idolo assoluto dei tifosi del Perù, che ne apprezzano il temperamento indomito. Le immagini di Lapadula in lacrime durante il giro di campo finale contro il Paraguay – mentre canta a squarciagola ‘Contigo Perù' – sono diventate immediatamente virali, facendo entrare ancora di più nel cuore l'attaccante.