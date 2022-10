L’albo dei vincitori del Pallone d’oro, ecco la classifica dei calciatori più premiati del mondo L’albo d’oro del Pallone d’oro dal 1956 ad oggi: la classifica dei calciatori che hanno vinto più volte il premio. Ronaldo e Messi i più premiati di sempre.

Il pallone d'oro è il premio più importante per i calciatori professionisti, conferito ogni anno dalla rivista francese France Football ai campioni delle più prestigiose squadre del mondo. Resi noti i finalisti per l'edizione 2022 del Ballon d'Or che, a sorpresa, ha visto l'esclusione di Messi: la pulce ha vinto il premio 7 volte, l'ultima volta appena l'anno scorso, nell'edizione 2021. C'è tra i finalisti, invece, Cristiano Ronaldo, 5 volte vincitore.

Il vincitore del Pallone d'Oro 2022 sarà annunciato il prossimo 17 ottobre al Théâtre du Châtelet di Parigi. Il favorito indiscusso è Karim Benzema: l'attaccante del Real Madrid ha vissuto una stagione stellare durante la quale ha vinto le principali competizioni, Liga, Champions League, Supercoppa di Spagna e Supercoppa Europea.

Nell'albo dei vincitori, dal 1956 ad oggi, compaiono nomi illustri del calcio internazionale, ma non mancano le assenze pesanti, prima tra tutte quella di Diego Maradona. Ecco, allora, la lista completa dei vincitori, chi non ce l'ha fatta e le presenze italiane. Vi ricordiamo che fino al 1994, il Pallone d'oro poteva finire solo nelle mani di giocatori europei ed attualmente non è riconosciuto dalla Fifa.

L'Albo d'oro del Pallone d'Oro: tutti i vincitori dal 1956 ad oggi

Messi è il giocatore che ha vinto più volte il Pallone d'oro: 7 volte in totale e 4 volte consecutive dal 2009 al 2012. Il secondo calciatore più premiato di sempre dalla France Football è Cristiano Ronaldo con 5 Palloni d'oro. 3 gli italiani che hanno vinto il premio: Rivera nel 1969, Roberto Baggio nel 1993 e Fabio Cannavaro nel 2006.

1956: Stanley Matthews (Ing)

1957: Alfredo Di Stefano (Spa)

1958: Raymond Kopa (Fra)

1959: Alfredo Di Stefano (Spa)

1960: Luis Suarez (Spa)

1961: Omar Sivori (Ita)

1962: Josef Masopust (Cze)

1963: Lev Yashin (Urss)

1964: Denis Law (Sco)

1965: Eusebio (Por)

1966: Bobby Charlton (Ing)

1967: Florian Albert (Ung)

1968: George Best (Nir)

1969: Gianni Rivera (Ita)

1970: Gerd Muller (Ger)

1971: Johan Cruyff (Ola)

1972: Franz Beckenbauer (Ger)

1973: Johan Cruyff (Ola)

1974: Johan Cruyff (Ola)

1975: Oleg Blokhin (Urss)

1976: Franz Beckenbauer (Ger)

1977: Alan Simonsen (Dan)

1978: Kevin Keegan (Ing)

1979: Kevin Keegan (Ing)

1980: Karl-Heinz Rummenigge (Ger)

1981: Karl-Heinz Rummenigge (Ger)

1982: Paolo Rossi (Ita)

1983: Michel Platini (Fra)

1984: Michel Platini (Fra)

1985: Michel Platini (Fra)

1986: Igor Belanov (Urss)

1987: Ruud Gullit (Ola)

1988: Marco van Basten (Ola)

1989: Marco van Basten (Ola)

1990: Lothar Matthaeus (Ger)

1991: Jean Pierre Papin (Fra)

1992: Marco van Basten (Ola)

1993: Roberto Baggio (Ita)

1994: Hristo Stoichkov (Bul)

1995: George Weah (Lbr)

1996: Matthias Sammer (Ger)

1997: Ronaldo (Bra)

1998: Zinedine Zidane (Fra)

1999: Rivaldo (Bra)

2000: Luis Figo (Por)

2001: Michael Owen (Ing)

2002: Ronaldo (Bra)

2003: Pavel Nedved (Cze)

2004: Andrei Shevchenko (Ucr)

2005: Ronaldinho (Bra)

2006: Fabio Cannavaro (Ita)

2007: Kakà (Bra)

2008: Cristiano Ronaldo (Por)

2009: Lionel Messi (Arg)

2010: Lionel Messi (Arg)

2011: Lionel Messi (Arg)

2012: Lionel Messi (Arg)

2013: Cristiano Ronaldo (Por)

2014: Cristiano Ronaldo (Por)

2015: Lionel Messi (Arg)

2016: Cristiano Ronaldo (Por)

2017: Cristiano Ronaldo (Por)

2018: Luka Modric (Croazia)

2019: Lionel Messi (Arg)

2020: non assegnato

2021: Lionel Messi (Arg)

Chi sono i calciatori che hanno vinto più volte il Pallone d'Oro

Gli italiani che hanno vinto il trofeo

Nella storia del Pallone d'oro, solo quattro sono stati i calciatori di nazionalità italiana a portare a casa l'ambito riconoscimento. Il primo è stato l'oriundo Omar Sivori, nel 1961. Poi, nel 1969, è stata la volta di Gianni Rivera, che proprio in quell'anno aveva collezionato con il Milan la vittoria nella Coppa delle Coppe e soprattutto quella in Coppa dei Campioni contro l'Ajax e la Coppa Interncontinentale nel doppio e micidiale duello con l’Independiente. Alle sue spalle, per una doppietta storica, Gigi Riva. Dopo 13 anni, nel 1982, il trofeo torna in Italia con Paolo Rossi, protagonista indiscusso della vittoria della nazionale nel Mondiale di Spagna, di cui è anche capocannoniere con ben sei reti. Nel 1993 tocca a Roberto Baggio, punta di diamante della Juventus guidata da Giovanni Trapattoni che quell'anno vince la Coppa Uefa, e poi nel 2006 a Fabio Cannavaro, capitano dell'Italia di Marcello Lippi artefice del clamoroso successo di Berlino contro la Francia. Tra i candidati dell'edizione 2016 figura infine Gianluigi Buffon. A livello di club, è il Milan il team più titolato della Serie A, insieme alla Juventus, con 8 vittorie ciascuno, seguiti dall'Inter (3).

Classifica per nazioni: dove nascono i campioni

Le nazionali che guidano la classifica di coloro che hanno vinto più palloni d'oro sono la Germania e l'Olanda, con ben 7 riconoscimenti ottenuti. Seguono la Francia con 6 e il Brasile, l'Inghilterra e l'Italia con 5. Ancora, Portogallo, Spagna e Urss con 3 e la Repubblica Ceca con 2. Ne hanno collezionato solo 1 Argentina, Bulgaria, Danimarca, Irlanda del Nord, Liberia, Scozia, Ucraina e Ungheria.