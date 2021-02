L'8 gennaio 2021 Sebastien Haller si è trasferito all'Ajax per 22 milioni e mezzo di euro diventando l’acquisto più caro dell’Eredivisie ma non sapeva che di lì a breve sarebbe stato protagonista di una situazione più unica che rara. La società della capitale dei Paesi Bassi, secondo quanto riporta il portale olandese portale NU.nl, avrebbe commesso un grosso errore che non gli permetterà di avere a disposizione il nuovo attaccante nella fase finale dell'Europa League 2020/2021. L'attaccante ivoriano prelevato dal West Ham non è stato inserito nella lista UEFA e così non potrà essere a disposizione di Erik ten Hag nella doppia sfida contro i francesi del Lille.

Il nome di Haller non c'è nella lista UEFA aggiornata in vista della fase finale ma tra i nuovi ingressi dell'Ajax c'è il nome di Ousama Idrissi, che è arrivato come l'attaccante 26enne nella sessione di mercato che si è appena conclusa con la formula del prestito dal Siviglia. Un portavoce dei Lancieri, ga confermato l'incidente e ha affermato: "È vero che Haller non è nella lista dei giocatori dell'Europa League, si legge, "stiamo lavorando con la KNVB (la federazione olandese, ndr) e la UEFA per scoprire dove le cose sono andate storte". La responsabilità dell'Ajax è tutta da accertare ma se così fosse, Sebastien Haller non farebbe parte della rosa dei biancorossi già a partire dalla doppia sfida dei sedicesimi.

Per il centravanti ivoriano, che si era fatto apprezzare a livello europeo nella favolosa annata 2018/2019 all'Eintracht di Francoforte (41 presenze e 20 reti), il bilancio con l'Ajax finora è di sei presenze tra Eredivisie e Coppa d'Olanda e il suo bottino finora è di 2 gol e 4 assist. Questa spiacevole situazione della lista UEFA dovrà essere affrontata e verificata per capire dove sia stato l'errore.