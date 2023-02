Ladri nel centro sportivo dell’Udinese, rubati indumenti e contanti per circa 1000 euro Ladri in azione negli spogliatoi del centro sportivo dell’Udinese: forzati gli armadietti e rubati indumenti e contanti.

A cura di Vito Lamorte

Un brutto episodio di cronaca colpisce l'Udinese a poche ore dal match contro lo Spezia. Nella serata di venerdì 24 febbraio si è verificato un furto negli spogliatoi del club friulano al campo di allenamento ‘Dino Bruseschi' mentre si stavano allenando i ragazzi del settore giovanile. L'episodio si è verificato intorno alle ore 19 e le 19.30.

I malviventi hanno forzato diversi armadietti e hanno rubare indumenti e circa 1000 euro. Sul posto i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Udine per le indagini. A riportare la notizia sono stati i giornali locali.

L'Udinese ieri mattina ha lavorato molto sulla tattica, ma con la sessione a porte chiuse non sono trapelate informazioni di nessun tipo. C'è ancora qualche dubbio nella formazione ma Sottil vuole tornare alla vittoria, che non arriva dalla trasferta di Genova contro la Sampdoria. Nello scorso turno i bianconeri hanno giocato alla pari dell'Inter per buona parte del match ma nel finale hanno dovuto cedere a Lautaro & co.

In vista della sfida contro i liguri Thauvin potrebbe giocare dal 1′ accanto a Beto, con Pereyra che dovrebbe muoversi nel ruolo di mezzala accanto a Walace e Lovric, sulle fasce spazio a Ehizibue e Udogie. In difesa scelte obbligate per il tecnico friulano con Perez, Becao e Masina. Silvestri tra i pali.

Nelle scorse ore, intanto, è arrivata la notizia dell'allargamento dell‘inchiesta Prisma e dell'invio di alcuni atti ad altre sei procure da parte dei pm di Torino: tra queste c'è anche quella di Udine. Si è parlato molto della ‘carta Mandragora‘, che farebbe riferimento ai movimenti di mercato del centrocampista che nel luglio 2018 (a giugno si era infortunato al ginocchio) venne acquistato per 20 milioni dall'Udinese, generando una plusvalenza di 13.7 milioni.

Ora, però, bisogna capire se ci saranno nuovi sviluppi dopo il passaggio degli incartamenti alla procura friulana oppure se le indagini verranno archiviate senza formulare la richiesta di rinvio a giudizio.