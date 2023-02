La verità di Skriniar in un dialogo: “Messo sul mercato dall’Inter, ci hanno ripensato troppo tardi” La verità sulla vicenda Skriniar raccontata dalla Curva Nord dopo l’incontro il difensore slovacco: l’Inter lo ha messo sul mercato e poi ci ha ripensato.

A cura di Vito Lamorte

La vicenda di Milan Skriniar è stato al centro dei dibattiti in casa Inter e in tutto l'ambiente nerazzurro per le settimane del mercato invernale. Va via subito o resta? Era questo l'interrogativo che i tifosi si sono posti per diversi giorni sul difensore slovacco, che negli anni ha conquistato il cuore dei fan della Beneamata a furia di grandi prestazioni.

Dopo tanti mesi di limbo, visto che la situazione era praticamente bloccata dalla scorsa estate, ecco che la verità è uscita allo scoperto: Skriniar non rinnoverà con l'Inter e sarà un calciatore del Paris Saint-Germain. Senza entrare nei metodi e nelle tempistiche di questa comunicazione, ad un certo punto sembrava che il calciatore fosse in volo già per Parigi ma l'offerta dei francesi non è stata considerata per liberarlo già a gennaio.

Su questo tema si è espressa subito la Curva Nord, cuore caldo del tifo dell’Inter, che ha fatto sapere tramite un post di Facebook di aver incontrato il calciatore e di compreso le ragioni del giocatore invitando il resto del popolo interista a rispettare la sua decisione.

Parole che sono parse assai strane ma che, come anticipato dagli stessi gruppi organizzati, trovano riscontro nella fanzine pubblicata in occasione del derby con un lungo articolo dal titolo: "Fatta chiarezza con Skriniar, da parte della Nord nessun rancore".

Nel lungo resoconto della situazione si fa riferimento al chiarimento: "Sebbene il capitolo Skriniar sia ormai parzialmente storia passata, ci teniamo a render noto che Milan ha voluto chiarire con noi le ragioni che l'hanno indotto alla scelta di cambiare maglia a fine stagione malgrado l'affetto che ha sempre provato per l'Inter".

Nella fanzine si legge: "Skriniar ci ha spiegato che l'estate scorsa la società gli ha comunicato che sarebbe stato messo sul mercato e suo malgrado si è dovuto attivare per trovare una nuova sistemazione a livello sportivo. Dopo aver ottenuto l'interesse del PSG e certo che comunque l'Inter l'avrebbe ceduto, ha ottenuto un'offerta che, quando l'Inter ci ha ripensato, non sono stati in grado di pareggiare. Milan ha cercato di venire incontro all'Inter abbassando le sue pretese sul rinnovo non potendo, però, non tener conto dell'offerta di Parigi, ma comunque dimostrandosi disposto a rinunciare ad una prospettiva di diversi milioni di euro".

La Curva Nord ha chiesto a tutti i tifosi dell'Inter di non fischiarlo o di prenderlo di mira nei prossimi mesi, non mancando un riferimento al fatto che ‘i soldi abbiano avuto la meglio sul cuore': "Sebbene ancora una volta la sintesi sia che le ragioni del portafoglio abbiano superato quelle del cuore, non ci sentiamo di mettere la croce addosso ad un giocatore che ha contribuito a darci tante soddisfazioni. Invitiamo tutti a trattarlo quanto meno col rispetto per la professionalità dimostrata nella sua permanenza a Milano".

Infine, una critica al modo in cui è stata gestita la situazione e un monito alla società affinché questo non si verifichi più in futuro: "Preso atto che tutta la situazione Skriniar è stata gestita male e sperando che quantomeno sia da insegnamento per il futuro societario, noi abbiamo deciso di guardare avanti con l'Inter sempre nel cuore e senza rancore verso un giocatore che giustamente non dovrà più indossare la fascia di capitano ma che merita comunque il nostro rispetto per tutto quello che ha sempre dato sul campo".