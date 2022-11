La TV argentina manda in diretta un coro razzista contro la Francia e Mbappé: è riprovevole Alcuni tifosi argentini intervistati in diretta tv hanno intonato cori razzisti contro Mbappé. Indignazione da parte del popolo francese giustamente indispettito da questo bruttissimo episodio a 3 giorni dai Mondiali in Qatar.

A cura di Fabrizio Rinelli

Un coro riprovevole che ha fatto indignare la Francia intera. Il tutto è accaduto in diretta tv, a soli tre giorni dall'inizio ufficiale dei Mondiali 2022 in Qatar. Appuntamento atteso da tutte le nazionali coinvolte, e non solo, e che già è stato al centro di numerose polemiche per via delle tante questioni relative alla violazione dei diritti umani e le leggi vigenti riguardanti l'omosessualità. Senza rendersene conto e con la chiara intenzione di raccogliere l'entusiasmo dei tifosi dell'Argentina, il giornalista Matias Pelliccioni, inviato di TyC Sports in Qatar, prova a sentire le voci di coloro i quali sono arrivati in Qatar per sostenere l'Albiceleste.

Le classiche interviste fatte per strada, che spesso nascondo dichiarazioni a sorpresa, anche inaspettate, ma che in questo caso sono state un'autentica vergogna. "Suonano in Francia ma vengono tutti dall'Angola – canta un gruppo di tifosi intervistati – Che bello, corrono come un f****o Mbappé. La sua vecchia è nigeriana, il suo vecchio camerunese, ma nel documento, nazionalità: Francese". Frasi orribili che il popolo francese non riesce ad accettare. Il giornalista in questione infatti ha subito tolto il microfono mentre da studio hanno staccato il collegamento: "Nooooo, censura!".

"Razzismo in diretta", "immagini odiose"… sono alcune delle reazioni dei media francesi al canto razzista e offensivo di diversi tifosi argentini trasmesso ieri sera in diretta su un canale televisivo argentino. Una canzone che deride le origini africane di alcuni giocatori francesi e lancia propositi soprattutto offensivi nei confronti della principale stella francese, Kylian Mbappe. Secondo qualcuno la stella del PSG sarebbe al centro di questi cori per via dell'ultimo confronto della Francia contro l'Argentina ai Mondiali di Russia 2018.

La nazionale transalpina ha eliminato l'Argentina 4-3 grazie anche alla prestazione stellare di Mbappé, che a 19 anni ha causato un rigore e segnato due gol. "Quattro anni dopo, i tifosi argentini si stanno vendicando nel peggiore dei modi", osserva RMC Sports, canale francese che ha protestato tantissimo per questa vicenda. L'Argentina è nel girone C del Mondiale in Qatar nel gruppo con Arabia Saudita, Messico e Polonia. La Francia è nel girone successivo, quello D, con Danimarca, Tunisia e Australia. Le due migliori squadre di ogni girone si affronteranno negli ottavi di finale, dove potrebbero incontrarsi Argentina e Francia.