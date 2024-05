video suggerito

La super parata di Pinsoglio due anni dopo l'ultima partita con la Juve: ovazione dello Stadium Carlo Pinsoglio ha giocato la sua prima partita stagionale con la Juventus subentrando a Perin a due anni dall'ultima volta. Il terzo portiere bianconero ha compiuto una parata pazzesca che ha fatto impazzire il pubblico dello Stadium.

A cura di Fabrizio Rinelli

Carlo Pinsoglio aveva giocato l'ultima partita con la maglia della Juventus il 21 maggio 2022 nel secondo tempo dell'ultima sfida di campionato contro la Fiorentina. Il terzo portiere bianconero di fatto non era mai sceso in campo nella passata stagione. Montero invece nella ripresa del match col Monza ha deciso di concedergli i secondi 45 minuti subentrando al posto di Perin. E il portiere di Moncalieri, idolo dei tifosi, si è subito fatto trovare pronto con una parata pazzesca su Birindelli.

La seconda parata di Pinsoglio su Djuric.

Il calciatore dei brianzoli ha tirato forte verso la porta bianconera ma l'estremo difensore bianconero è riuscito a respingere praticamente sulla linea. L'arbitro ha guardato l'orologio per capire se la goal line technology avesse registrato la rete degli ospiti. E invece Pinsoglio è stato perfetto respingendo quella conclusione. Una prodezza accolta con un'ovazione da parte del pubblico dello Stadium che ha sempre apprezzato Pinsoglio considerato leader assoluto dello spogliatoio bianconero. L'estremo difensore è stato poi protagonista anche di un'altra super parata su Djuric nel finale.

Il momento in cui Birindelli calcia in porta.

Juventus-Monza è però una partita particolare anche sotto un'altro punto di vista. In campo infatti in una sola partita potrebbero esserci tutti i portieri che faranno parte della rosa della Juventus nella prossima stagione. Oltre ai tre dei bianconeri allo Stadium c'è anche Michele Di Gregorio ormai a un passo dalla Juve. Da capire se Giuntoli deciderà di confermare Perin e Pinsoglio come terzo sacrificando subito Szczesny che ha ancora un altro anno di contratto con i bianconeri. Di fatto sicuramente non resteranno in quattro ma uno tra il polacco e lo stesso Perin dovrebbero lasciare la Juve.

Anche Pinsoglio ha un contratto in scadenza a giugno 2025 ma difficilmente il terzo portiere della Juventus lascerà i bianconeri quest'anno. È considerato un punto di riferimento nello spogliatoio ed è apprezzatissimo dalla società per il suo impegno e legame con il club. Molto più probabile che possa essere Perin a lasciare vista anche la giovane età e il mercato elevato che potrebbe avere. Da non trascurare però l'ipotesi di un addio anticipato a Szczesny.